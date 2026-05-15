きのう、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件で、逮捕された自称16歳の少年が「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。

報告

「侵入の際に割られたと思われる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」

この事件は、きのう午前、上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害されたもので、警察は強盗殺人の疑いで自称、神奈川県相模原市の高校生で16歳の少年を逮捕しています。

これは少年が確保された後に撮影された防犯カメラの映像。捜査車両が複数集まっているのが確認できます。

近隣住民

「パトカーが2台、4〜5人は（捜査員らしき人が）いたからね」

その後の捜査関係者への取材で、少年が身柄を確保された際、スマホや財布を持っておらず所持金もなかったことが新たにわかりました。また、先月以降、富山さんの自宅の周辺では不審な車やバイクが目撃されていたということです。

また、逮捕された少年が「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。警察は逮捕された少年のほかに少なくとも2人が逃走しているとみて捜査しています。