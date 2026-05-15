広州支局 遠藤信葉

広東省北東部の丘陵地帯に位置する梅州は、「客家（ハッカ）の都」と言われる。

地元で伝統的な家庭料理を味わえる客家料理店「長楽酒楼」の一番人気は、「醸豆腐（ニャンドウフー）」。豆腐の中心をくりぬき、豚ひき肉を詰め、じっくりと煮込んだ一品だ。

料理に込めた「一族を大切にする客家の団結心」

オーナーの●勝聡（ドンションツォン）さん（４３）によると、こだわりの豆腐は、約７０キロ先の専門店から毎朝仕入れている。出来たてが売りで、滑らかで繊細な口当たりが特徴だ。ひき肉は、脂身と赤身のバランスを重視して選んだ豚バラ肉を、ドンさんが毎日包丁でたたいて仕上げる。

続いて、豆腐を箸で丁寧にくりぬき、「穴」を開ける。ひき肉を詰め、たっぷりの油で４、５分焼き付ける。水と塩、コショウ、うま味調味料、大豆の水煮を入れ、更に４、５分煮込む。最後にしょうゆと片栗粉を入れ、熱した土鍋に移し、ネギを散らして完成だ。

客家とは、中華文明の源流である中原（黄河中・下流域）を戦乱で追われた漢民族の子孫だ。香港や台湾のほか、マレーシアやインドネシアなどに移住した人も多く、「客家料理」は広範な地域で食される。荒れた土地を開墾して消耗した塩分を補うため、昔から濃い味付けが好まれてきたという。

実際、醸豆腐の味も濃い。そのまま口に入れてもおいしいが、レタスで包み、地元特産の辛みそを付けると、風味が増してご飯が進んだ。

ドンさんは「豆腐の発音が、みんな豊かになるという意味の『都富（ドウフー）』と似ているから、家族が集まる時によく食べる」と説明してくれた。一族を大切にする客家の団結心がこもっているという。

※●は左が「登」、右が「おおざと」

欠かせない「大豆の水煮」

醸豆腐に欠かせない材料は、大豆の水煮だ。ダシを吸ってうま味が凝縮され、豆腐ともひき肉とも異なる歯ごたえが楽しめる。熱した土鍋で提供するため、豆腐が鍋にこびりつくことを防ぐ役割もあるという。

「醸三宝」郷愁満たす知恵

醸豆腐だけではなく、「醸」を冠した客家料理は多い。中日辞書によると、「醸」には、「肉や魚のあんをピーマンなどに詰め、揚げたり蒸したりすること」という意味がある。一般的に、ゴーヤの肉詰め（醸苦瓜）やナスの肉詰め（醸茄子）、トウガラシの肉詰め（醸辣椒）が、「客家醸三宝」と呼ばれている。

こうした野菜で包むのには理由がある。客家が拠点を構えた中国南方で、小麦は手に入りにくかった。東北地方では一般的だった餃子（ジャオズー）を作るのにも、小麦が原料の「皮」が手に入らない。客家はやむを得ず、地元の野菜や豆腐などを代用品として利用した。

「客家醸三宝」は、ふるさとの味への郷愁を満たしつつ、南方の食材にも適応する知恵の結晶とされる。

ドンさんの店には、独自の「醸三宝」がある。豚ひき肉を湯葉で包んだ「醸豆腐皮」、薄焼き卵で包んだ「醸蛋皮（ダンピー）」、そして醸豆腐だ。豚ひき肉には、近くで採れたヨモギを混ぜ込むこともあり、ほのかな苦みが味のアクセントになるという。

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国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。