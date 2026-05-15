歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月14日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し、絶賛の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：市川團十郎さん公式Instagramより）

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歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月14日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り料理を公開しました。

【写真】市川團十郎の手料理

「どれもこれも美味しそうですね」

團十郎さんは「朝ごはんと晩御飯載せました」「#鍋　は　すっぽんもらいまして、すっぽんなり」などとつづり、5枚の写真を投稿。サーモンのカルパッチョやすっぽん鍋、卵かけご飯などが写っています。どれも豪華で、とてもおいしそうです。

コメントでは「お雑炊が食べてみたーい」「お食事も最高です。器も素敵」「どれもこれも美味しそうですね　身体にも良さそうです」「團十郎さんのお家の美味しいごはん特集ですね」「美味しそうでオシャレ　栄養も満点ですね」「イケメンで仕事ができて、おうちシェフ　カッコいー」と、絶賛の声が寄せられました。

「麗禾が作った食事」

2025年9月14日には「麗禾が作った食事、牛丼と味噌汁と米と豆腐」と、娘の手料理を公開していた團十郎さん。こちらもとてもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)