「お家の美味しいごはん特集」市川團十郎、手作り料理に絶賛の声！ 「身体にも良さそう」「カッコいー」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月14日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り料理を公開しました。
【写真】市川團十郎の手料理
コメントでは「お雑炊が食べてみたーい」「お食事も最高です。器も素敵」「どれもこれも美味しそうですね 身体にも良さそうです」「團十郎さんのお家の美味しいごはん特集ですね」「美味しそうでオシャレ 栄養も満点ですね」「イケメンで仕事ができて、おうちシェフ カッコいー」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】市川團十郎の手料理
「どれもこれも美味しそうですね」團十郎さんは「朝ごはんと晩御飯載せました」「#鍋 は すっぽんもらいまして、すっぽんなり」などとつづり、5枚の写真を投稿。サーモンのカルパッチョやすっぽん鍋、卵かけご飯などが写っています。どれも豪華で、とてもおいしそうです。
コメントでは「お雑炊が食べてみたーい」「お食事も最高です。器も素敵」「どれもこれも美味しそうですね 身体にも良さそうです」「團十郎さんのお家の美味しいごはん特集ですね」「美味しそうでオシャレ 栄養も満点ですね」「イケメンで仕事ができて、おうちシェフ カッコいー」と、絶賛の声が寄せられました。
「麗禾が作った食事」2025年9月14日には「麗禾が作った食事、牛丼と味噌汁と米と豆腐」と、娘の手料理を公開していた團十郎さん。こちらもとてもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)