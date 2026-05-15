連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

【写真】必死に訴える直美

5月15日第35回の最後に、第8週「夕映え」の予告が放送され、話題になっています。

久しぶりにあの人物が再登場し――。

＊以下第35回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第35回あらすじ＞

和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵さん）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。

千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。

千佳子は看病婦が気に入らず、退院すると言い出す。

そんな中、りん（見上愛さん）と直美（上坂樹里さん）が多田（筒井道隆さん）、今井（古川雄大さん）らに呼び出される。

＜予告で流れた映像＞

病院の個室でベッドに腰かけ、窓の向こうを見つめる和泉侯爵家の千佳子。

「気持ちがわかるなんてたやすく言わないでちょうだい」と千佳子の声が重なる。

場面が変わり、頭を下げるりん。

安が「シマケンさんはご自分にうそつきですね」と言う。

それを聞いて、微妙な表情になるシマケン。

「直美さん、うそつきだから」

バーンズが「体温のある肉体を知ってください」と話している。

黙って窓の外を見つめる千佳子。「手術は受けたくありません」と宣言する。

場面が変わり、眼鏡をかけた寛太。「母親かもしれねえってことか」と話す。

街を歩いている直美。

「直美さん、うそつきだから」と笑うりん。

「はあ？」と返す直美。

病院のベンチで、りんと直美は仲良さそうに話し――。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。