『ヘブンバーンズレッド』と『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』のコラボが、5月22日11時より期間限定で開催されることが発表された。

【画像あり】心の怪盗団のメンバーがプレイアブルに コラボキャンペーン一覧

ライトフライヤースタジオとKeyによるドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』と、アトラスのピカレスク・ジュブナイルRPG『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』のコラボが、5月22日11時から6月19日10時59分までの期間で実施される。コラボキービジュアルはゆーげんによる描き下ろしとなっている。

期間中は、コラボストーリーイベント「Operation Takanawa Mementos ～Wake Your Heart～」が開催。アトラス完全監修・書き下ろしのストーリーがフルボイスで展開される。あらすじでは、高輪ゲートウェイ駅の異変調査に訪れた茅森、東城、アイリーンが、不気味な空間で異世界から来た「怪盗団」と出会う様子が描かれる。コラボの舞台は「高輪メメントス」で、イベントUIもコラボ仕様となる。プレイ条件はメインストーリー第一章Day6クリア。

イベント内では「Life Will Change」「Take Over」をはじめとする原作楽曲が多数登場するほか、She is Legendによる「Life Will Change」のカバーが決定。コラボイベントを進めることで聴くことができ、後日ライブシーンとフルバージョンの動画がヘブバン公式YouTubeチャンネルにて期間限定で公開される予定だ。

ストーリーイベントDay1をクリアすると、コラボ限定スタイルのSS[黎明の魔術師] モナを獲得できる。あわせて、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』からジョーカー、モナ、クイーン、ヴァイオレットたち心の怪盗団がヘブバンに参上する。

ガチャ関連では「ペルソナ５ ザ・ロイヤルコラボガチャPart1」が開催され、SS<レゾナンス>[激情のファム・ファタール] 東城つかさ、SS<レゾナンス>[慧眼の女教皇] クイーンがピックアップされる。Part2ではSS<レゾナンス>[揺るぎなき信念] ヴァイオレットが登場予定。心の怪盗団キャラクターを部隊に編成している際には、専用の特殊ギミック「総攻撃」を使用できる。

あわせて、合計最大10,000クォーツが獲得できる「オタカラGET!! キャンペーン」も実施される。「コラボ記念 特別プレゼント」ではクォーツ3,000個などが、「アイリーンの謎解明！ビンゴミッション」では最大クォーツ2,500個やSS[月下のハイドアンドシーク] アイリーン・レドメインなどが獲得可能。15日間のログインボーナスでは最大4,500クォーツが配布される。

また、ゲーム内コラボを記念し、『ヘブンバーンズレッド × ペルソナ５ ザ・ロイヤル コラボフェア in アニメイト』の開催も決定。ゆーげん描き下ろしのキービジュアルやゲーム内スタイルイラストを使用したオリジナルグッズが、アニメイト一部店舗とアニメイト通販にて販売される。コラボフェア期間中に『ヘブンバーンズレッド』関連のグッズを税込1,100円毎、または書籍・オーディオ商品を1点毎購入・予約するごとに、イラストカード（全12種）の中から1枚がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）