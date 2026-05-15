トヨタ『ランドクルーザーFJ』発売 SNS反応さまざま「間違いなく売れるわ」「トヨタしか勝たん状態に」「今の車ほんと高すぎ」
トヨタ自動車は14日、『ランドクルーザー“FJ”』を同日から発売。発表から1日が経過し、SNSにはさまざまな意見が挙がっている。
【写真多数】かっこかわいいフォルム…きょう発表されたトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』内外装＆カラーバリエーション＆オプション全部見せ
「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発された『ランドクルーザー“FJ”』シリーズは、扱いやすいサイズでありながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承しているモデル。同社は、メーカー希望小売価格が450万100円、“月販基準台数”を1300台としている。
発売が発表されると、SNSでも大きな話題に。「ジムニーノマドの対抗馬？？？」「ジムニーの巨大版って感じかな？乗り心地はどれほどか」「間違いなく売れるわ 欲しいけど買えない」「こんなんしぬほど売れるでしょうよ。。。」「ランクルFJまで来て、もう本当にトヨタしか勝たん状態になっとる」「あと30万出して70買うな！」「9年前にこれより大きいランクルプラドを350万で買えたから今の車ほんと高すぎ その分トヨタ車はリセールが凄いから完全に消えるお金は少ないのだけども もうちょい安くならんかねぇ」など、さまざまな意見があがっている。
【写真多数】かっこかわいいフォルム…きょう発表されたトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』内外装＆カラーバリエーション＆オプション全部見せ
「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発された『ランドクルーザー“FJ”』シリーズは、扱いやすいサイズでありながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承しているモデル。同社は、メーカー希望小売価格が450万100円、“月販基準台数”を1300台としている。