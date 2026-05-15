はとバス、“1万円以内＆当日予約OK”の「5ツアー」紹介 バスガイド案内に食事付き
はとバスが、1万円以内で楽しめる“お手軽”バスツアーを実施中。公式インスタグラムで5つのコースを紹介した。バスガイドによる案内と食事も付く内容となっている。
【画像でみる5ツアー】1万円以内、お気軽はとバスツアー（詳細）
投稿で「ご家族とでもお一人でも、お友達とでも気軽に楽しめる日帰りバスツアー」と紹介し、「1万円とは思えない満足度で、東京の魅力をぎゅっと詰め込んだ5つのコースをご用意しました」とコメント。「はとバスガイドがご案内する東京は、何度訪れても新しい発見があるはず！」と呼びかけた。
なお、当日でも空席があれば予約可能。最新の空席状況や予約の申し込み状況などは、「コース番号」をもとに公式サイトで確認できる。
1つ目は、「東京ベストトリップ（東京二大タワー＆浅草散策）」。東京二大タワーを満喫するコースで、昼食は人気のホテルブッフェとなる。9月30日まで毎日実施されており、料金は大人1人が9980円。ツアー番号は「A7610」。
2つ目は、「【２階建てバス・アストロメガで行く】気ままに東京ぶらり旅（ヒルトン東京ベイのビュッフェ）」。「日頃のご愛顧に感謝」とし、7500円で案内するどの世代も楽しめる「the定番」コースとなっている。9月30日までの毎日実施されており、料金は大人1人7500円。ツアー番号は「A7441」。
3つ目は、「たっぷり満喫！東京スカイツリー(R)と浅草老舗の牛鍋」。東京スカイツリーでは、天望回廊（450m）と天望デッキ（350m）の両方を入場できる。9月29日までの水曜を除く毎日と、9月23日に実施。料金は大人1人9800円。ツアー番号は「A7625」。
4つ目は「東京名所散歩（皇居・浅草と東京タワー）」。東京名所をギュッと凝縮した内容で、昼食は、下町で食べる天麩羅または牛鍋となる。9月30日までの毎日実施されており、料金は大人1人7980円。ツアー番号は「A7329」。
5つ目は「国会議事堂と迎賓館赤坂離宮 本館内部見学」。国会議事堂と迎賓館赤坂離宮をめぐる内容で、5月16日から6月29日までの月・土・日に実施（運休日：5月24、25、30日）。料金は大人1人9500円。ツアー番号は「A7417」。
【画像でみる5ツアー】1万円以内、お気軽はとバスツアー（詳細）
投稿で「ご家族とでもお一人でも、お友達とでも気軽に楽しめる日帰りバスツアー」と紹介し、「1万円とは思えない満足度で、東京の魅力をぎゅっと詰め込んだ5つのコースをご用意しました」とコメント。「はとバスガイドがご案内する東京は、何度訪れても新しい発見があるはず！」と呼びかけた。
1つ目は、「東京ベストトリップ（東京二大タワー＆浅草散策）」。東京二大タワーを満喫するコースで、昼食は人気のホテルブッフェとなる。9月30日まで毎日実施されており、料金は大人1人が9980円。ツアー番号は「A7610」。
2つ目は、「【２階建てバス・アストロメガで行く】気ままに東京ぶらり旅（ヒルトン東京ベイのビュッフェ）」。「日頃のご愛顧に感謝」とし、7500円で案内するどの世代も楽しめる「the定番」コースとなっている。9月30日までの毎日実施されており、料金は大人1人7500円。ツアー番号は「A7441」。
3つ目は、「たっぷり満喫！東京スカイツリー(R)と浅草老舗の牛鍋」。東京スカイツリーでは、天望回廊（450m）と天望デッキ（350m）の両方を入場できる。9月29日までの水曜を除く毎日と、9月23日に実施。料金は大人1人9800円。ツアー番号は「A7625」。
4つ目は「東京名所散歩（皇居・浅草と東京タワー）」。東京名所をギュッと凝縮した内容で、昼食は、下町で食べる天麩羅または牛鍋となる。9月30日までの毎日実施されており、料金は大人1人7980円。ツアー番号は「A7329」。
5つ目は「国会議事堂と迎賓館赤坂離宮 本館内部見学」。国会議事堂と迎賓館赤坂離宮をめぐる内容で、5月16日から6月29日までの月・土・日に実施（運休日：5月24、25、30日）。料金は大人1人9500円。ツアー番号は「A7417」。