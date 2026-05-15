『余命3ヶ月のサレ夫』怒涛の展開が連発「ツッコミどころ満載で面白い」「すごいドラマ」
俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15）の第4話がきょう15日に放送される。
【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫・高坂葵（白洲）が、妻・美月（桜井）に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
先週放送を終えた第3話では、高坂葵（白洲）が抗がん剤の投薬治療で入院。妻の美月（桜井）が葵そっちのけで不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と温泉旅行する様子が描かれた。しかし、その夜、ケンジから遺産の受取人が美月ひとりでないことを責められる事態に。
さらに、美月が働くクラブに潜入した“サレ夫応援団”の藤野真莉（新川優愛）が、美月とケンジの関係をひそかに撮影。葵も衝撃の事実を知ることになる。また、葵は美月のケンジ専用スマホのメッセージを見てしまう。そのうえ会社でも担当していたプロジェクトが危機を迎えるという悲劇の連続に、SNSでは「踏んだり蹴ったりどころじゃないな」「悲劇のパッケージやないか」「生きる気力が削がれちゃうよ」と悲痛な声が続々…。ラストでようやく美月と戦う決意を固めた葵に応援メッセージが多く寄せられた。
ほか、いつも冷静で余裕たっぷりのクールビューティーでケンジの妻・明菜（映美くらら）と美月の直接対決も話題に。第2話で見せた般若のようなすごみのある形相で“般若夫人”と注目を集めた明菜が美月と対峙する場面では視聴者から「般若嫁こわ」「圧倒的強者！」「すげー修羅場だな」という声が。
そして、高圧的な葵の父・達夫（西村和彦）と美月の最恐毒親・加納彩美（筒井真理子）も登場。「どっちの親もやばいな」「親両方なんなの…」「どっちも種類の違う毒親育ちっぽい…？」という声も多く、今後物語を揺さぶることになりそうな2人の親にも注目が集まっている。そんな怒涛の展開のフルコースに、「すごいドラマ」「面白すぎんか」「胸糞悪いの見られないと思ってたけどツッコミどころ満載で面白い」などの反響が寄せられている。
そして今夜放送の第4話では、ウソまみれの美月の本性を知り葵が反撃を開始。自分の遺産総取りをたくらむ美月への復讐を誓う。一方、遺産の受取人から蓮の名前を外し、自分ひとりに書き換えるよう頼み続けるも、一向に対応してくれない葵にイラ立つ美月は、奥の手を使うことに。その“最終兵器”は葵の父・達夫。葵の体調を気遣うと思いきや、「自業自得」と言い放ち、病気になった葵を責める傲慢な達夫を取り込んで、遺産を総取りしようと暴走し始める。
疎遠になっていた達夫の登場に動揺する葵を見て、ほくそ笑む美月。しかし、葵も負けていない。親権を渡さず離婚し、息子の蓮（小野晄士朗）の未来を守る。そう決意した葵は、不倫の決定的な証拠を押さえようと美月のスマホにGPSを仕込むのだが…。
美月の悪事を知った葵が、蓮を守るために仲間たちと反撃を開始する中、モンスター父・達夫に加えて、ついに美月の最恐毒親・彩美も始動。突然美月の前に現れた彩美は、一体何をたくらんでいるのか。毒親たちがサレ夫とシタ妻のドロ沼の戦いにどう絡んでいくのかにも注目が集まる。さらに、仕事と闘病、そして復讐を誓った葵を支える真莉の壮絶な過去も明らかになるなど、想像を絶する驚がくの新展開が待ち受ける。
【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫・高坂葵（白洲）が、妻・美月（桜井）に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
さらに、美月が働くクラブに潜入した“サレ夫応援団”の藤野真莉（新川優愛）が、美月とケンジの関係をひそかに撮影。葵も衝撃の事実を知ることになる。また、葵は美月のケンジ専用スマホのメッセージを見てしまう。そのうえ会社でも担当していたプロジェクトが危機を迎えるという悲劇の連続に、SNSでは「踏んだり蹴ったりどころじゃないな」「悲劇のパッケージやないか」「生きる気力が削がれちゃうよ」と悲痛な声が続々…。ラストでようやく美月と戦う決意を固めた葵に応援メッセージが多く寄せられた。
ほか、いつも冷静で余裕たっぷりのクールビューティーでケンジの妻・明菜（映美くらら）と美月の直接対決も話題に。第2話で見せた般若のようなすごみのある形相で“般若夫人”と注目を集めた明菜が美月と対峙する場面では視聴者から「般若嫁こわ」「圧倒的強者！」「すげー修羅場だな」という声が。
そして、高圧的な葵の父・達夫（西村和彦）と美月の最恐毒親・加納彩美（筒井真理子）も登場。「どっちの親もやばいな」「親両方なんなの…」「どっちも種類の違う毒親育ちっぽい…？」という声も多く、今後物語を揺さぶることになりそうな2人の親にも注目が集まっている。そんな怒涛の展開のフルコースに、「すごいドラマ」「面白すぎんか」「胸糞悪いの見られないと思ってたけどツッコミどころ満載で面白い」などの反響が寄せられている。
そして今夜放送の第4話では、ウソまみれの美月の本性を知り葵が反撃を開始。自分の遺産総取りをたくらむ美月への復讐を誓う。一方、遺産の受取人から蓮の名前を外し、自分ひとりに書き換えるよう頼み続けるも、一向に対応してくれない葵にイラ立つ美月は、奥の手を使うことに。その“最終兵器”は葵の父・達夫。葵の体調を気遣うと思いきや、「自業自得」と言い放ち、病気になった葵を責める傲慢な達夫を取り込んで、遺産を総取りしようと暴走し始める。
疎遠になっていた達夫の登場に動揺する葵を見て、ほくそ笑む美月。しかし、葵も負けていない。親権を渡さず離婚し、息子の蓮（小野晄士朗）の未来を守る。そう決意した葵は、不倫の決定的な証拠を押さえようと美月のスマホにGPSを仕込むのだが…。
美月の悪事を知った葵が、蓮を守るために仲間たちと反撃を開始する中、モンスター父・達夫に加えて、ついに美月の最恐毒親・彩美も始動。突然美月の前に現れた彩美は、一体何をたくらんでいるのか。毒親たちがサレ夫とシタ妻のドロ沼の戦いにどう絡んでいくのかにも注目が集まる。さらに、仕事と闘病、そして復讐を誓った葵を支える真莉の壮絶な過去も明らかになるなど、想像を絶する驚がくの新展開が待ち受ける。