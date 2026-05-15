中国を訪れているアメリカのトランプ大統領はきのうの米中首脳会談で、習国家主席がイランとの戦闘終結に向けて協力を申し出たと明らかにしました。北京から中継です。

私はトランプ大統領の宿泊先の近くにいます。トランプ大統領の車列を一目見ようと、多くの市民が集まっています。

こちらは、きょうの中国共産党系の国際紙『環球時報』です。目をひくのが「『新たな位置づけ』で中米関係の新たな未来を切り拓く」という社説です。

首脳会談で中国側が打ち出した協力を主軸とし適度な競争を伴う「建設的・戦略的で安定した関係」について、「米中が大国関係の新たなあり方を構築する方向へ一歩前進したことを示している」と指摘。「アメリカがより客観的、対等な立場で中国を捉えるようになった」ことが新たな位置づけにつながったと主張しています。

中国 習近平 国家主席

「私たちは中米関係が今日の世界で最も重要な二国間関係であるという認識で一致した」

きのう夜行われた晩さん会では、習主席とトランプ大統領がスピーチを終えたあと、握手を交わす場面もあり、中国にとって今回の会談は、▼アメリカとの関係を安定させるとともに、▼中国がアメリカと並ぶ大国になったということを誇示することが大きな狙いだったといえると思います。

一方、トランプ大統領は「FOXニュース」の取材に対し、習主席がイランとの戦闘終結に向けて協力を申し出たと主張。また、習主席がアメリカ産大豆やLNGの輸入拡大で合意したと貿易面での成果を強調していますが、中国側からはいまのところ詳細な発表は出ていません。

Q.トランプ大統領ですが、このあとの日程はどうなっていますか

トランプ大統領は、中南海で習主席とお茶を飲み、昼食をともにしながら会談する予定です。

中南海は、中国の最高指導部が生活する「政治の中枢」とも言える場所で、これまでプーチン大統領をはじめ、親しい関係にある首脳が招かれています。

こうした場で、2人がどのような会話を交わすのか注目されます。