市川團十郎、長男が“男の背中”に成長「格好いい」「大人になりましたね」 舞台終わりに親子で過ごすリラックスタイム
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が12日、自身のブログを更新。舞台終わりに長男・堀越勸玄（市川新之助／13）と夜散歩を楽しむ様子を公開し、成長した姿にファンから反響が寄せられている。
【写真】「もう『男』の背中ね」逞しく成長している市川團十郎の長男・市川新之助
團十郎は「舞台終えて気分変える散歩、なんかいいね 後ろ姿」とつづり、夜景の中を歩く長男の後ろ姿を投稿。ライトアップされた街並みの中を歩く自然体の1枚となっており、舞台後のリラックスした時間を過ごす様子をのぞかせた。
コメント欄には「格好いいです」「素敵な後ろ姿ですね」「カッコいい後ろ姿です」「背中はもう大人ですね」「もう『男』の背中ね」「パパサマに似てきましたね」「大人になりましたね」といった声が続々。また、「父の背中見つめながら…俯いたり、立ち止まったり、悩んだり…前向いて歩けば…何かが見えてくるよ」「舞台後、パパさんと夜風を浴びながらお散歩、とても良い気分転換ですね」と、親子の時間に温かな反応も寄せられている。
【写真】「もう『男』の背中ね」逞しく成長している市川團十郎の長男・市川新之助
團十郎は「舞台終えて気分変える散歩、なんかいいね 後ろ姿」とつづり、夜景の中を歩く長男の後ろ姿を投稿。ライトアップされた街並みの中を歩く自然体の1枚となっており、舞台後のリラックスした時間を過ごす様子をのぞかせた。