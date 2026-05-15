「冷蔵庫の整理メニュー」高橋英樹、妻と“工夫した”おうちごはんを紹介 「いろいろなお料理になって、なかなか豪華」「いい事ですね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が12日、自身のブログを更新。“冷蔵庫整理メニュー”と称した夕食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真一覧】「冷蔵庫の整理メニュー」妻と“工夫して食べた”夜ごはんメニュー
英樹は「今日はビデオ撮影のあとは書き物沢山で 私も奥さんも書き物まとめでした」と近況を報告。仕事終わりにはビールを飲みながら、自宅で夕食を楽しんだと明かした。
「今夜は冷蔵庫の整理メニューだわ（笑）」という妻の言葉を紹介し、ボイルしたブロッコリーや酢の物、シュウマイ、肉まん、コロッケなどのおかずが並ぶテーブルの写真を披露した。
賞味期限が迫ったナチュラルモッツァレラチーズは、仲良く「二人で半分こ!!!!」。シメにはとろろ蕎麦を食べたそうだ。
文末には「まだまだ冷蔵庫 冷凍庫のメニューができそうだなあ（笑）」と楽しげに記されており、夫婦で食卓を囲む和やかな様子がうかがえる内容となっていた。
コメント欄には「いろいろなお料理になって、なかなか豪華ですね〜」「冷蔵庫整理メニューも美味しそう」「理想的な晩御飯でしたね」「少しずつ種類多く食べるのは大好き」「いい事ですね」といった声が寄せられている。
【写真一覧】「冷蔵庫の整理メニュー」妻と“工夫して食べた”夜ごはんメニュー
英樹は「今日はビデオ撮影のあとは書き物沢山で 私も奥さんも書き物まとめでした」と近況を報告。仕事終わりにはビールを飲みながら、自宅で夕食を楽しんだと明かした。
「今夜は冷蔵庫の整理メニューだわ（笑）」という妻の言葉を紹介し、ボイルしたブロッコリーや酢の物、シュウマイ、肉まん、コロッケなどのおかずが並ぶテーブルの写真を披露した。
文末には「まだまだ冷蔵庫 冷凍庫のメニューができそうだなあ（笑）」と楽しげに記されており、夫婦で食卓を囲む和やかな様子がうかがえる内容となっていた。
コメント欄には「いろいろなお料理になって、なかなか豪華ですね〜」「冷蔵庫整理メニューも美味しそう」「理想的な晩御飯でしたね」「少しずつ種類多く食べるのは大好き」「いい事ですね」といった声が寄せられている。