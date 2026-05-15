チーズわさび漬

山あいにある奥多摩町は、清流に恵まれてワサビの産地として知られる。

辛みの強い地元のワサビをチーズにつけ込み、酒粕（さけかす）を隠し味にした。クリーミーな味わいが口の中に広がった後、キレのある辛さがガツンと来る。

日本酒などにも合うよう改良加える

町内にある「山城屋」は江戸時代から栽培を始め、その後、わさび漬けなどの加工を手がけるようになった。「数の子わさび」や「わさび醤油（しょうゆ）漬」など、数々の人気商品がある。

チーズわさび漬は、若者や幅広い層にも手にとってもらおうと考案し、１０年ほど前から販売している。パンやクラッカーにのせても楽しめるよう、濃厚な味付けにしているという。ワインはもとより、日本酒などにも合うよう、改良を加えている。晩酌のお供にぴったりだ。

「今までのわさび漬けの概念を覆す」

「山城屋」社長の金子幸弘さん

「今までのわさび漬けの概念を覆すような、良質でおいしい商品づくりを心がけています。『辛すぎる』、『ちょっと苦手』と感じている人もぜひ一度、試してみてください」

お取り寄せ

１個７０グラムで５００円（税込み、送料別）。注文は電話（０４２８・８３・２３６８）かウェブサイトから。

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全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。