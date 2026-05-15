5月10日まで開催されたWRC第6戦ラリー・ポルトガル。その中継内で、2026年WRC衝撃映像集と題し、第5戦までに起きた数々の激しいアクシデントが紹介される中、サーキットレースの実況でも著名なピエール北川氏が注目したのは、サバンナの大地で起きたまさかの遭遇シーンだ。

【映像】ラリー車に「キリンもびっくり」衝撃光景＆粋な対応

特集されたのは、3月にアフリカ大陸で開催された第3戦サファリ・ラリー・ケニアでの一幕だ。ヒョンデのベテラン、エサペッカ・ラッピ（35）が、林間コースを猛スピードで駆け抜けていた際、前方のコース中央に巨大な影が立ちはだかった。それは、まさにケニアならではの「障害物」である野生のキリンだった。

時速100キロを優に超えるラリーカーが迫る中、キリンは驚いた様子でコースを横切っていく。この危機的な状況に対し、ラッピは迷わずスローダウンを選択。英語実況では「ケニアでしか起こり得ない『障害物』です」「子どものキリンが通り過ぎるのを待っています」と、緊迫したレース中でありながら野生動物の命を最優先したラッピの“神対応”が紹介された。

ピエール北川氏は、「キリンもびっくりしたでしょうね（笑）。でも、優しいのはラッピがちゃんと動物との距離を保ってスローダウンしていて、競技よりも命を大事にする方にいっているのは彼の人柄も出ていた」と、ドライバーの判断を称賛した。ラリーという極限の勝負の世界においても、大自然への敬意を忘れないトップドライバーの人間性が垣間見える、まさに「衝撃映像」となった。

視聴者からは、「キリンは危なかった」「動物ってなんで前を横切ろうとするんだろうな」「これは生存競争」といった声や、「キリン速っ」とラリー車から逃げるそのスピードに感嘆する声も寄せられていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）