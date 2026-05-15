ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は５月１４日、２０２６年１月１日から５月１０日までの世界の主要レースを対象とした「ロンジンワールドベストレースホースランキング」の第３回中間発表をした。レーティング１１９ポンド以上の３２頭が掲載された。

外国馬では前回の発表後、スプリントＣ、チェアマンズスプリントプライズを圧倒的な強さで連勝したカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が１２８ポンドから１３０ポンドに上昇し、引き続き世界ランク１位となっている。

２位タイが１２６ポンドの３頭。無傷４連勝で英２０００ギニーを制した英国のボウエコー（牡３歳、英国・ジョージ・ボーウィー厩舎・父ナイトオブサンダー）、上がり３ハロン３１秒９４の末脚でガネー賞を制した昨年の凱旋門賞馬ダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）が新たにランクイン。クイーンエリザベス２世Ｃを勝ったロマンチックウォリアー（セン８歳、ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）は、前回の１２４ポンドから１２６ポンドに上昇した。

５位タイが２頭。サンダウンマイルを制した英国のオペラバッロ（牡４歳、英国・チャーリー・アップルビー厩舎、父ガイヤース）が１１９ポンドから１２４ポンドに上昇。オークローンハンデキャップでソヴリンティを破った米国のホワイトアバリオ（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父レースデイ）も１２４ポンドでランキングに登場。１２３ポンドのフォーエバーヤングを上回り、ダートのカテゴリーでは現在、最上位となっている。

同ランキングは昨年、１３０ポンドのフランス調教馬、カランダガンが年間１位。日本調教馬では２０１４年に１３０ポンドのジャスタウェイ、２３年に１３５ポンドのイクイノックスが世界一となっている。

※レーティング…競走馬がそれぞれのレースで発揮したパフォーマンスを客観的に示す指標で、着差・負担重量などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したもの。