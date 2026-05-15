◆ファーム・リーグ 西武―巨人（１５日・カーミニーク）

巨人の中山礼都外野手（２４）が１５日、ファームリーグ・西武戦の試合前練習で２軍に合流した。１４日に出場選手登録を抹消されていた。

１３日の広島戦（福井）に「８番・右翼」でスタメン出場も５打数無安打。走者得点圏の好機に３打席連続でファーストストライクを見逃して凡退していた。

阿部監督は本人と直接話をしたと言い、「振れなかったもんね。その勇気がなかった。本人ともちゃんとしっかり話をしたので。その勇気を持てるかどうか。スイングをかけられたかっていうのを見ているわけで。それで結局、昨日みたいに事が起きない。それはやっぱりこっちの評価も下がっちゃう。あれだけ我慢して使ってるのにね」と話していた。

中山は２月から３月にかけて侍ジャパンサポートメンバーとしてＷＢＣ日本代表に同行。開幕スタメンで出場したが、打率１割台で４月１５日に２軍降格した。５月１日に１軍再昇格し、同日からの阪神３連戦はいずれも「３番・右翼」で計１０打数３安打だったが、４日のヤクルト戦（東京Ｄ）以降から直近５試合は１４打数無安打だった。

今季は２０試合で打率１割３分８厘、０本塁打、１打点、得点圏打率は１割３分３厘（１５打数２安打）となっている。２軍で状態を上げ、１軍昇格を目指す。