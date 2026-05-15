齋藤飛鳥、バッサリヘアカットでイメチェン「ロング以外の髪型新鮮すぎる」「無造作な感じがいい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/15】女優の齋藤飛鳥が5月14日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】27歳元乃木坂センター「ロング以外の髪型新鮮すぎる」バッサリヘアカットでイメチェン
齋藤は「髪切ったよ」とコメントし、ロングヘアをバッサリカットし、肩までの黒髪ミディアムヘアになった姿を公開。「＃ヘアカットの様子を密着してもらったよ」「＃sweet」「＃紙面と動画で見てね」とハッシュタグを添え、ファッション誌「sweet」（宝島社）への登場を報告している。
この投稿に、ファンからは「イメチェン大成功」「ロング以外の髪型新鮮すぎる」「大人っぽくて素敵」「無造作な感じがいい」「可愛すぎる」「すごく似合ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元乃木坂センター「ロング以外の髪型新鮮すぎる」バッサリヘアカットでイメチェン
◆齋藤飛鳥、バッサリヘアカットでイメチェン
齋藤は「髪切ったよ」とコメントし、ロングヘアをバッサリカットし、肩までの黒髪ミディアムヘアになった姿を公開。「＃ヘアカットの様子を密着してもらったよ」「＃sweet」「＃紙面と動画で見てね」とハッシュタグを添え、ファッション誌「sweet」（宝島社）への登場を報告している。
◆齋藤飛鳥の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イメチェン大成功」「ロング以外の髪型新鮮すぎる」「大人っぽくて素敵」「無造作な感じがいい」「可愛すぎる」「すごく似合ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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