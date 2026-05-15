【実録】スーパーで肉が買える時代にインドア漫画家がガチ猟師に!? 初猟でシカを仕留めて目覚めた「野生の本能」とは

「自分の食べ物を自分で獲る喜び」を味わったことはありますか？

今回ご紹介するのは、インドアな職業の代表格ともいえる「漫画家」が、大自然に飛び込み「猟師」になるという異色のエッセイ漫画『漫画家、猟師になる』です。

第1話「野生が呼んでいる」から、手に汗握る狩猟のリアルな現場と、作者が感じた圧倒的な興奮をお届けします！

インドア漫画家、初めての「巻き狩り」へ

子供の頃から漫画ばかり描いていた主人公の前田治郎は、狩猟免許を取得し、令和6年11月の狩猟解禁日に初めての猟へ向かいます。

彼が参加したのは、猟犬を使って獲物を追い出し、待ち伏せして仕留める「巻き狩り」というチームプレイの狩猟。

山の中に響き渡る猟犬の声、そして笹薮を駆け抜けるシカと、鳴り響く銃声……。マンガとは思えない圧倒的な臨場感で、狩猟のリアルが描かれます。

呼び覚まされる「細胞の歓喜」

見事に仕留められた大きなシカを引き上げながら、主人公は息を弾ませます。

コンビニやスーパーに行けばいつでも食料が手に入る現代において、「自分の食べ物を自分で獲る喜び」を実感した瞬間でした。

太古の昔から続く狩猟という遺伝子が組み込まれているかのように、「野生の本能」と「細胞の歓喜」を爆発させる主人公の姿は、読者の胸にも熱いものを呼び起こします。

まとめ

漫画という二次元の世界に生きていた著者が、命のやり取りという別次元の興奮に出会う第1話。

アウトドアやジビエ、狩猟に興味がある方は必見の作品です！