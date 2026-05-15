有事のドル買い広がる トランプ「習氏が米原油購入案気に入ってる」 有事のドル買い広がる トランプ「習氏が米原油購入案気に入ってる」

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有事のドル買い広がる トランプ「習氏が米原油購入案気に入ってる」



米イラン戦争長期化と、それに伴う海峡封鎖長期化への懸念が高まっている。



有事のドル買いが広がりドル円は一時158.59円まで上昇した。時間外でNY原油は102.90ドルまで一時急伸、ダウ先物は200ドル近く下げている。米10年債利回りは1年ぶり高水準、ドル指数は4月27日以来の高水準。



トランプ米大統領は「ホルムズ海峡の開放は必要ない、中国の習近平国家主席が米国産原油購入案を気に入っている」と述べた。



これはトランプ氏がイラン戦争終結を急いでいないことを意味する。中国に高値で米国原油を売りつけ莫大な利益を得るうえ、イランを破滅に追い込むことができる。

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