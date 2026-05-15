ゴールデンウイーク（GW）が終わって夏休みに向かう今が、旅行をする上で狙い目と言えるかもしれません。閑散期に入るため、全国各地でキャンペーンが繰り広げられています。中東情勢の影響で燃料代の高騰が気になる飛行機にも、タイムセールがあります。

■日本各地でキャンペーンが続々

森圭介アナウンサー

「どういった時に旅行に行きますか？」

桐谷美玲キャスター

「ゴールデンウイークとか夏休み、冬休み、春休みなど長い休みがある時ですね」

森アナウンサー

「GWが明けると全国で観光客の数が落ち込み、閑散期に入るということです。この閑散期に観光客の皆さんを呼び込みたいということで、全国の自治体が割引キャンペーンを行っています」

「キャンペーンを調べると、日本各地で結構あります。福島県では『また来て。割』をやっています。これで対象の宿泊施設に直接予約をするか、旅行会社で予約をすると、1人あたり1泊（8000円以上）の宿泊で3000円割引です」

鈴江奈々アナウンサー

「だいぶ大きいですよ。家族4人だったら1万2000円割引になります」

森アナウンサー

「平日なかなかお仕事で行けないという方がいると思いますが、平日・休日関係なく宿泊代が割引になります」

■東京の「しまぽ通貨」特典は？

森アナウンサー

「東京でもあります。14日から、島などで使える『しまぽ通貨』を販売します。伊豆諸島や小笠原諸島など東京の11の島などで使える商品券1万円分が、7000円で買えます。3000円分お得になるということで、これも大きいですよね」

「3000円分は『しまぽ通貨』に加盟する宿泊施設でのみ使うことができ、残りの7000円分は飲食店やお土産店やアクティビティなどでも使えます」

山粼誠アナウンサー

「（割引率は）3割になります。その分、他に使うこともできていいですよね」

森アナウンサー

「夏なので、ちょっと島に行きたいという人は、こういったものをチェックしてみるのもいいかもしれません」

■1予約で「最大1.2万円分」割引も

森アナウンサー

「秋田県のポスターには『まだバレてない秋田県。』と書いてあります。秋田県の魅力がまだまだあるのに、みんなまだ分かってない、というもの。宿泊費が割引になる『得旅キャンペーン』（第一弾、5月15日〜7月30日予約分まで）です」

「通常の宿泊プランでも最大1万円の割引ですが、例えば景色を見ながら湖でカヌーを漕ぐなど様々なアクティビティや体験が楽しめるプランなどがセットになった場合、1人1予約あたり最大1万2000円分の割引があります（3万円以上、アドオン・クーポン利用時）」

「秋田県によると、県内の宿泊施設ではGW明けの予約が去年の3倍に増えたところもあります」

■「福岡の温泉地を知ってほしい」

森アナウンサー

「福岡県では、平日限定ですが1人1泊あたり最大3000円分の割引になるキャンペーン『ふくおか平日おトク旅』をしています（7月17日までの予約分）」

「多くの観光客が福岡市や北九州市を訪れるので、この2市は対象外。他の地域にも来てほしいということで割引になっているそうです」

「なんでこういうことをやってるのか。福岡にも温泉地があることを知ってもらいたいということだそうです」

「九州の温泉というと、大分の別府温泉や湯布院などのイメージがあると思いますが、福岡にも朝倉市の原鶴温泉や、筑紫野市の二日市温泉など、いい温泉地があるので、こういったところに行ってほしいというのが思惑なんだそうです」

「このキャンペーンを通して知ってもらって、GWが終わった後にもぜひ旅行に来てほしいということです」

■離島の宿泊で…最大で8000円割引

森アナウンサー

「続いて、鹿児島県の『夏のかごしま宿泊割』です。『南の宝箱 鹿児島』というコピーがあります。7月31日の宿泊分までのキャンペーンで、夏休みに入っている人たちもいるんじゃないでしょうか」

「鹿児島県内で泊まると、1人1泊あたり最大で5000円割引です。鹿児島の離島と言えば、種子島や屋久島や奄美大島です」

鈴江アナウンサー

「奄美大島も屋久島も行きました。すごくいいとこですよね」

森アナウンサー

「（屋久島は）週に8日間雨が降るなんて言われていて、屋久杉が神聖です。こういった離島に泊まると、最大で8000円割引になります」

「去年夏、『日本で大災害が起きる』という根拠のない噂が広まったことで、日本人はもちろん、外国人観光客の需要が低迷したことがあったそうです。それで鹿児島県内の観光を盛り上げようと、キャンペーンを行っているということです」

「それぞれの自治体で上限もあるので、予約をする際にはホームページなど確認してほしいということです。自分で調べてみないとなかなか行き着きませんが、調べると結構あるなという印象はありませんか？」

桐谷キャスター

「こんなにたくさんあって、割引率も（十分）あって、まだ行ったことのないところに行けるのはすごくいいですね」

森アナウンサー

「1人でももちろんお得ですが、3人、4人とご家族で行くと、どんどん割引額が上がっていきます。上限があるので、ゆっくりのんびりしていると終わっていたというパターンがあるかもしれません」

■日本航空と全日空のタイムセール

森アナウンサー

「ちょっと遠出したい、飛行機乗りたいなという方には、航空会社のセールもあります。日本航空は、国内線の6月15日〜7月31日の搭乗便を対象にセールを行います。これも夏休み期間にかかっています」

「WEB限定国内航空券タイムセールで、5月15日の1日間限定で実施されます。知っている人はお得に旅行ができるということになっています」

「全日空も、17日までのタイムセールが13日から行われています。国内線は6月1日〜9月30日の搭乗分までが対象で、丸々夏休みに入っています」

「燃料代が高くなり、『飛行機に乗るのはどうなんだろう』という方もいるかもしれません。こういった旅を控えてしまうことに対して、少しでも応援したい、お客さんを呼び込みたいということで、こういったセールを行うということです」

「GWの後は閑散期ですが、今が一番お得になるんじゃないかと言えるかもしれません」

鈴江アナウンサー

「皆さんが旅行に行く夏休み期間にかけてもお得な情報があるということで、早めに計画したいなと思いました」

森アナウンサー

「知っている人だけがお得を享受できるという世の中になってまいりました。ちょっとチェックしてみるのもいいかもしれません」

（5月14日『news every.』より）