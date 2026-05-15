視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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松井ケムリ探偵の調査した『爆笑！小ネタ集』は、『高速！47都道府県』（大阪府・女性・28）、『苦節47年 ドラえもんで唄う』（大阪府・女性・47）、『水を含んだまま口笛を吹ける』（三重県・男性・36）、『必ずこぼれる紙パックのコーヒー』（名古屋市・女性・62）、『おしり マイルド強VSパワフル弱』（福島県・男性・42）という５つの疑問や謎について、ケムリ探偵が解明していく。中でも、中島みゆきの「糸」をドラえもんのモノマネで堂々と歌い上げた『苦節47年 ドラえもんで唄う』は、強烈な印象を残しインパクト大。また、ケムリ探偵が意外にも難易度が高いと評した『水を含んだまま口笛を吹ける』は、依頼者の独特な顔の表情にもご注目を！

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さらに『おしり マイルド強VSパワフル弱』では、温水洗浄便座の“おしりマイルド強”と“おしりパワフル弱”では、どちらが強いのかを他の依頼者たちとともに体を張って検証する。果たして、勝利したのはどっち？！

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5月15日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、田村裕探偵が調査した『きんたまが欲しい6才の娘』、間寛平探偵の『擬音語の常識を考え直そう』など、様々な依頼を解決した。