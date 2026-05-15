【B2PO F・3位決定戦 見どころ】B2最後の王座決定戦…初代王者の神戸の2度目のタイトル奪取か、それとも福島の悲願成就か

現行レギュレーション最後となるB2の王座を懸けた戦い「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」がいよいよフィナーレを迎える。B.革新を来シーズンに控え、最終章に突入していたB2もいよいよその歴史に幕を閉じる時が来た。5月16日からは「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2025-26」および「3位決定戦」が開催。初代B2王者の神戸ストークスが再び頂点に立つのか、それともBリーグの10シーズンをB2で全うした福島ファイヤーボンズの悲願成就か。

神戸の司令塔、寺園 [写真]＝B.LEAGUE

神戸と福島は、今シーズンの強さをセミファイナルでも存分に発揮して勝ち上がってきた。神戸はヨーリ・チャイルズのオールラウンドな働きもさることながら、寺園脩斗が2戦合計49得点17アシストと縦横無尽の活躍。チーム全体のフリースロー成功数が2戦合計63本にも及んでいるが、そのうちの24本が寺園によるものだった。相手のペースで推移した印象もありながら、確固たる地力で勝利を引き寄せた。

福島はリーグ3位の得点力で、信州の強固なディフェンスを打破。ディフェンスリバウンド数リーグ1位の相手から3試合で47本のオフェンスリバウンドを奪い、リーグ1位のアシストは合計73本にのぼった。ケニー・マニゴールトの攻守にわたる仕事人ぶりが光り、中野司はプレーオフの5試合全て2ケタ得点。個々がそれぞれの役割をしっかり果たしており、チームとしての完成度が上がっている。

両者ともこのプレーオフはオフェンス面が目立っている分、ファイナルではディフェンスを重視した対策を練るだろう。特に、リバウンド確保までを1つのディフェンスポゼッションとして、集中力を持って守ることが重要となる。レギュラーシーズンの神戸はホームで1敗しかしていないが、その相手が福島だった。神戸はその借りを返すことができるか、福島は再現なるか。最後に明暗を分けるのは、勝利への強い意志だ。

信州のカギを握るダウム [写真]＝B.LEAGUE

福島に敗れた信州ブレイブウォリアーズと、神戸に一歩及ばなかった横浜エクセレンスは3位決定戦に回ることとなった。セミファイナルでの信州はマイク・ダウムが欠場したGAME1を落とすと、GAME2はダウムが復帰してタイに持ち込んだものの、GAME3は主力の疲労が色濃く96失点、23点差での完敗。優勝した2018－19シーズン以来となるファイナル進出を昨シーズンに続いて逃したのは、B1経験を持つクラブとして忸怩たる思いだろう。

横浜EXはクォーターファイナルに続いてオフェンスの威力を見せつけたが、神戸の内外自在のオフェンスを止めることができず、GAME1は106－112、GAME2は89－99で連敗。2戦合計83得点というトレイ・ボイドの爆発力をもってしても白星には手が届かず、カテゴリーをまたいでの2シーズン連続ファイナル進出は幻に終わった。

レギュラーシーズン1試合平均88.3得点の横浜EXも、信州戦に限れば71.3得点に抑え込まれ、1勝5敗と分が悪い。プレーオフで発揮している得点力を持続するには、やはりボイド以外の選手がどれだけ得点に絡めるか。信州戦は3ポイントシュート成功率が低いため、シューター陣の働きが大きなカギになる。

文＝吉川哲彦



構成＝バスケットボールキング





B2プレーオフファイナルと3位決定戦において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。ファイナルに進出した神戸ストークスのアイザック・バッツは、史上5人目となる300得点まであと21。神戸では得点を量産する役割ではないが、ここまで1試合平均8.0得点を堅実に記録しており、今大会中での達成も十分にあり得る。同じくファイナルに進出する福島ファイヤーボンズは、ベテランPG渡邊翔太が30アシストまであと2と迫っている。今大会ここまで出場機会は限られているものの、セミファイナルで対戦した信州ブレイブウォリアーズとのGAME2では2アシストを記録しており、ファイナルで達成する可能性は高い。古巣相手との大一番で節目の記録に到達できるか注目だ。

■りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26 ファイナル 試合日程



・【FINALS】神戸ストークス vs 福島ファイヤーボンズ（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：5月16日（土）16時05分～



GAME2：5月17日（日）14時05分～



GAME3：5月19日（火）19時05分～ ※1勝1敗の場合のみ開催

■りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26 3位決定戦 試合日程



・信州ブレイブウォリアーズ vs 横浜エクセレンス（＠ホワイトリング）



GAME1：5月16日（土）14時05分～



GAME2：5月17日（日）14時05分～



GAME3：5月18日（月）19時35分～ ※1勝1敗の場合のみ開催

【写真】「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」組み合わせ