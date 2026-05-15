Ｊエレベータが大幅高で２００日線上抜け、保守・保全拡大で今期は連続最高益更新を予想

ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>が大幅に３日続伸。２００日移動平均線を一気に上抜けた。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比１２．８％増の６５０億円、経常利益は同１８．１％増の１３０億円を計画する。前期の業績は計画を上振れして着地し、今期は連続最高益更新を見込んでおり、ポジティブ視されたようだ。



国内での保守契約台数の増加に伴い、保守・保全業務の拡大を想定。リニューアル台数も増加を予想する。２６年３月期の売上高は前の期比１６．７％増の５７６億１００万円、最終利益は同３２．４％増の７３億１９００万円だった。期末一括配当は従来の見通しから２円増額して２１円に修正。今期の配当予想は未定としている。



出所：MINKABU PRESS