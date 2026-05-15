「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１１時現在で、リスキル<291A.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でリスキルはストップ安ウリ気配。同社は社会人向けの人材育成事業を展開する。１４日取引終了後に決算発表を行い、２６年３月期は２ケタ増収増益で着地。一方、あわせて示した２７年３月期の業績予想については、増収基調は確保するものの、営業利益は大幅減となる見通しを示した。これが嫌気され、きょうの同社株はウリ気配で値がつかない状態となっており、売り予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS