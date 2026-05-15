１５日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。原油高を背景とするインフレ懸念が強まるなか、補正予算案の編成による財政悪化リスクも意識され、債券売りを促した。



前日のニューヨーク市場で米長期金利は４．４８％に上昇した。４月の米小売売上高が前月比０．５％増と堅調な伸びを示し、ＦＲＢによる利上げ観測をサポートした。日本国内では１４日の取引時間中に、２０２６年度補正予算案の編成を政府が検討していると伝わった。財政を巡る懸念が再燃する格好となり、円債相場を引き続き押し下げた。



日銀は１５日、定例の国債買い入れオペの実施を通知した。対象は「残存期間１年超３年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」の３本で、オファー額は予定通り。



先物６月限は前営業日比４６銭安の１２８円２３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．７００％に上昇。２９年ぶりの高水準をつけた。



出所：MINKABU PRESS