・テラドローンが切り返し急、サウジの石油・ガスパイプライン関連の受注案件を公表

・エイチワンがマド開け急伸、今期は営業最高益予想で低ＰＢＲ着目の資金も流入

・ウシオ電はＳ高カイ気配、半導体需要追い風に２期連続営業増益へ

・情報戦略テクがＳ高、ＤＸニーズ追い風に１～３月期経常益４．４倍

・ＤＯＷＡは急反騰し新高値、金属価格上昇し２７年３月期は営業益５５％増を計画

・ホトニクスがＳ高カイ気配、ＡＩ半導体需要追い風に２６年９月期業績予想を上方修正

・日電波は新値追い、前期営業益は上振れ着地で今期予想は１９％増

・堀場製は７連騰で新値追い、半導体受注動向を踏まえ通期業績予想を引き上げ

・野村マイクロはカイ気配スタート、ＡＩ追い風に今期２期ぶり最高益へ

・ＭＩＣが気配値で急速切り返し、前期営業７割増益に続き今期も２割増見込み積極的な配当政策に注目集まる

・Ｆスターズに物色人気集中、今９月期業績上方修正と配当増額を好感



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出所：MINKABU PRESS