日本電波工業<6779.T>＝大幅高で新値追い。同社は１４日取引終了後、２６年３月期通期の連結決算を発表。営業利益は前の期比２７．４％減の３３億５５００万円となったが、従来予想の３２億円から上振れた。売上高は同２．９％増の５４６億２９００万円と、従来予想の５３４億円を上回って着地。車載、産業機器（主にＡＩデータセンター）、特機（主に防衛）向けの売り上げが伸びた。あわせて公表した２７年３月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比１０．９％増の６０６億円、営業利益が同１９．２％増の４０億円となる見通し。ＡＩデータセンター向け製品の販売増が業績を牽引するとみている。



ＭＩＣ<300A.T>＝切り返し急。同社はドラッグストアや日用品メーカーなどリテール業界の販促支援ビジネスを展開し、共同配送サービスにも傾注し業容を広げている。業績は２５年３月期を境に飛躍期に突入している。１４日取引終了後に発表した２６年３月期決算では、営業利益段階で前の期比６９％増の１６億８６００万円を達成した。２７年３月期も成長トレンドに陰りなく、同利益は前期比２１％増の２０億４０００万円と過去最高更新が続く見通しだ。好業績を背景に株主還元にも取り組んでおり、前期の年間配当は従来計画に１０円上乗せした７０円とし、今期についてはそこから７円増配となる７７円を実施する計画。これらを評価する形で投資マネーが集中した。



フィックスターズ<3687.T>＝物色人気に７５日線上放れる。高度なソフトウェア技術を駆使して、顧客企業のソフトウェアを高速化する技術で抜群の実績を有し、次世代コンピューティングの切り札とされる量子コンピューター分野でも先駆的なポジションにある。足もとの業績も自動運転分野や半導体製造分野で需要を開拓し収益の上積みに反映させている。そうしたなか、１４日取引終了後に２６年９月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２６億円から３１億円（前期比２０％増）に増額した。修正前で既に小幅ながらピーク利益更新見通しにあったが、そこから更に上乗せされる格好となっている。好業績を背景に配当政策も強化し、今期の年間配当は従来計画に１円増額し１９円（前期実績は１８円）とすることも併せて発表した。株価は今月１１日ザラ場に１４９９円の高値を付けた後は調整局面にあったが、業績予想増額を受け改めて買い直される展開に。



エイチワン<5989.T>＝マド開け急伸し一気に新高値。同社はホンダ<7267.T>を主要取引先として車体骨格部品を供給する。１４日取引終了後に発表した２６年３月期の連結決算は売上高が計画未達となったものの、営業・経常・最終利益は上振れして着地した。２７年３月期の営業利益は前期比９．２％増の１６０億円と連続最高益更新を計画。年間配当予想は６円増配の７０円に設定した。ホンダ自体、稼ぎ頭の北米向けで今期は四輪販売台数の増加を計画しており、サプライヤーには収益性向上の期待が膨らみやすい。エイチワンについては前期利益の着地点と今期営業利益の連続最高益更新予想、増配計画に加え、ＰＢＲ（株価純資産倍率）が０．５倍台にとどまっていることも着目され、買いを集める格好となった。



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出所：MINKABU PRESS