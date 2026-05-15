開催：2026.5.15

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が15日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。

1回表、3番 レーン・トーマス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 CWS 0-1 KC

1回裏、4番 ランデル・グリチェク 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 2-1 KC

3回裏、4番 ランデル・グリチェク 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 4-1 KC

4回裏、1番 チェース・マイドロス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 5-1 KC

7回表、1番 マイケル・ガルシア 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 CWS 5-2 KC

8回裏、7番 デレク・ヒル 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 6-2 KC

試合は6対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのクリス・バビクで、ここまで3勝2敗0S。Wソックスのニューカムにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.227となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 11:16:19 更新