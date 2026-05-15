15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.1％増の2774億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.7％増の2183億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> など57銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> など31銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が8.06％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は6.31％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は6.21％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.72％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は5.05％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は4.91％安と大幅に下落した。



日経平均株価が804円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1421億3000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1360億5200万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が220億5800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が172億4900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が100億6300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が80億500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億3300万円の売買代金となった。



株探ニュース