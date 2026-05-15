　15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.1％増の2774億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.7％増の2183億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、グローバルＸ　自動運転＆ＥＶ <2867> など57銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン <492A> 、グローバルＸ　ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 <494A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> など31銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ　先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が8.06％高と大幅な上昇。

　一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は6.31％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　銀上場投資信託 <1673> は6.21％安、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.72％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は5.05％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は4.91％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が804円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1421億3000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1360億5200万円をやや上回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が220億5800万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が172億4900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が100億6300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が80億500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億3300万円の売買代金となった。

株探ニュース