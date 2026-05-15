15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数260、値下がり銘柄数286と、売り買いが拮抗した。



個別では情報戦略テクノロジー<155A>、ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027>、サークレイス<5029>、サイバー・バズ<7069>がストップ高。ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>、ＡＣＳＬ<6232>、トリドリ<9337>は一時ストップ高と値を飛ばした。コージンバイオ<177A>、アストロスケールホールディングス<186A>、Ｓａｐｅｅｔ<269A>、ＱＰＳホールディングス<464A>、クラダシ<5884>など10銘柄は年初来高値を更新。ヒット<378A>、ＱＤレーザ<6613>、トランザクション・メディア・ネットワークス<5258>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>は値上がり率上位に買われた。



一方、トライアルホールディングス<141A>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>がストップ安。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ダイブ<151A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ソフトフロントホールディングス<2321>など81銘柄は年初来安値を更新。スマートドライブ<5137>、グローバルウェイ<3936>、ｊｉｇ．ｊｐ<5244>、アクリート<4395>、勤次郎<4013>は値下がり率上位に売られた。



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