ETF売買代金ランキング＝15日前引け
15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142130 3.9 63110
２. <1321> 野村日経平均 22058 110.6 64740
３. <1357> 日経Ｄインバ 17249 41.9 3453
４. <1458> 楽天Ｗブル 10063 -15.4 75220
５. <1579> 日経ブル２ 8005 -1.3 681.3
６. <1360> 日経ベア２ 7933 67.1 84.7
７. <2644> ＧＸ半導日株 7266 53.0 3873
８. <1540> 純金信託 7019 89.8 21840
９. <1568> ＴＰＸブル 4745 64.2 908.0
10. <1542> 純銀信託 4651 55.3 37870
11. <1306> 野村東証指数 3608 57.3 409.9
12. <200A> 野村日半導 2614 2.8 4148
13. <1358> 上場日経２倍 2201 145.9 120400
14. <1330> 上場日経平均 1727 136.9 64770
15. <1545> 野村ナスＨ無 1566 39.0 47160
16. <1329> ｉＳ日経 1539 23.0 6440
17. <2243> ＧＸ半導体 1493 -8.0 4471
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1402 16.3 3884
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1394 65.0 2551
20. <1459> 楽天Ｗベア 1158 -2.4 139
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1104 20.0 64470
22. <1655> ｉＳ米国株 992 33.7 855.0
23. <1671> ＷＴＩ原油 979 9.3 5645
24. <314A> ｉＳゴールド 868 115.4 346.4
25. <1489> 日経高配５０ 852 30.1 3243
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 784 -35.7 1973.5
27. <2036> 金先物Ｗブル 736 51.8 186950
28. <1326> ＳＰＤＲ 720 162.8 67110
29. <1615> 野村東証銀行 624 -23.5 641.8
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 624 -6.4 34160
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 615 -38.5 76200
32. <2631> ＭＸナスダク 582 -50.7 33410
33. <1478> ｉＳ高配当 574 856.7 5081
34. <1346> ＭＸ２２５ 548 -14.1 64360
35. <2559> ＭＸ全世界株 539 36.8 29065
36. <2244> ＧＸＵテック 504 65.2 3525
37. <1623> 野村鉄鋼非鉄 494 3.8 74490
38. <563A> ＧＸＮデカバ 494 42.8 1091
39. <1328> 野村金連動 456 73.4 17290
40. <1475> ｉＳＴＰＸ 417 -67.7 400.0
41. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 410 88.1 86
42. <1308> 上場東証指数 390 -41.0 4048
43. <408A> ｉＳＢＡＩ 383 28.1 314.3
44. <282A> ＧＸ半導１０ 375 7.8 2261
45. <2516> 東証グロース 366 82.1 635.0
46. <1356> ＴＰＸベア２ 356 -12.5 122.6
47. <1580> 日経ベア 353 136.9 865.1
48. <1398> ＳＭＤリート 352 -65.3 1888.5
49. <2638> ＧＸロボ日株 339 -10.6 2850
50. <2033> コスピブル 304 7.0 106250
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142130 3.9 63110
２. <1321> 野村日経平均 22058 110.6 64740
３. <1357> 日経Ｄインバ 17249 41.9 3453
４. <1458> 楽天Ｗブル 10063 -15.4 75220
５. <1579> 日経ブル２ 8005 -1.3 681.3
６. <1360> 日経ベア２ 7933 67.1 84.7
７. <2644> ＧＸ半導日株 7266 53.0 3873
８. <1540> 純金信託 7019 89.8 21840
９. <1568> ＴＰＸブル 4745 64.2 908.0
10. <1542> 純銀信託 4651 55.3 37870
11. <1306> 野村東証指数 3608 57.3 409.9
12. <200A> 野村日半導 2614 2.8 4148
13. <1358> 上場日経２倍 2201 145.9 120400
14. <1330> 上場日経平均 1727 136.9 64770
15. <1545> 野村ナスＨ無 1566 39.0 47160
16. <1329> ｉＳ日経 1539 23.0 6440
17. <2243> ＧＸ半導体 1493 -8.0 4471
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1402 16.3 3884
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1394 65.0 2551
20. <1459> 楽天Ｗベア 1158 -2.4 139
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1104 20.0 64470
22. <1655> ｉＳ米国株 992 33.7 855.0
23. <1671> ＷＴＩ原油 979 9.3 5645
24. <314A> ｉＳゴールド 868 115.4 346.4
25. <1489> 日経高配５０ 852 30.1 3243
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 784 -35.7 1973.5
27. <2036> 金先物Ｗブル 736 51.8 186950
28. <1326> ＳＰＤＲ 720 162.8 67110
29. <1615> 野村東証銀行 624 -23.5 641.8
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 624 -6.4 34160
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 615 -38.5 76200
32. <2631> ＭＸナスダク 582 -50.7 33410
33. <1478> ｉＳ高配当 574 856.7 5081
34. <1346> ＭＸ２２５ 548 -14.1 64360
35. <2559> ＭＸ全世界株 539 36.8 29065
36. <2244> ＧＸＵテック 504 65.2 3525
37. <1623> 野村鉄鋼非鉄 494 3.8 74490
38. <563A> ＧＸＮデカバ 494 42.8 1091
39. <1328> 野村金連動 456 73.4 17290
40. <1475> ｉＳＴＰＸ 417 -67.7 400.0
41. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 410 88.1 86
42. <1308> 上場東証指数 390 -41.0 4048
43. <408A> ｉＳＢＡＩ 383 28.1 314.3
44. <282A> ＧＸ半導１０ 375 7.8 2261
45. <2516> 東証グロース 366 82.1 635.0
46. <1356> ＴＰＸベア２ 356 -12.5 122.6
47. <1580> 日経ベア 353 136.9 865.1
48. <1398> ＳＭＤリート 352 -65.3 1888.5
49. <2638> ＧＸロボ日株 339 -10.6 2850
50. <2033> コスピブル 304 7.0 106250
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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