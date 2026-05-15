　15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　142130　　　 3.9　　　 63110
２. <1321> 野村日経平均　　 22058　　 110.6　　　 64740
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 17249　　　41.9　　　　3453
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10063　　 -15.4　　　 75220
５. <1579> 日経ブル２　　　　8005　　　-1.3　　　 681.3
６. <1360> 日経ベア２　　　　7933　　　67.1　　　　84.7
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　7266　　　53.0　　　　3873
８. <1540> 純金信託　　　　　7019　　　89.8　　　 21840
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4745　　　64.2　　　 908.0
10. <1542> 純銀信託　　　　　4651　　　55.3　　　 37870
11. <1306> 野村東証指数　　　3608　　　57.3　　　 409.9
12. <200A> 野村日半導　　　　2614　　　 2.8　　　　4148
13. <1358> 上場日経２倍　　　2201　　 145.9　　　120400
14. <1330> 上場日経平均　　　1727　　 136.9　　　 64770
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　1566　　　39.0　　　 47160
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1539　　　23.0　　　　6440
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　1493　　　-8.0　　　　4471
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1402　　　16.3　　　　3884
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1394　　　65.0　　　　2551
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1158　　　-2.4　　　　 139
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1104　　　20.0　　　 64470
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 992　　　33.7　　　 855.0
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 979　　　 9.3　　　　5645
24. <314A> ｉＳゴールド　　　 868　　 115.4　　　 346.4
25. <1489> 日経高配５０　　　 852　　　30.1　　　　3243
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 784　　 -35.7　　　1973.5
27. <2036> 金先物Ｗブル　　　 736　　　51.8　　　186950
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 720　　 162.8　　　 67110
29. <1615> 野村東証銀行　　　 624　　 -23.5　　　 641.8
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 624　　　-6.4　　　 34160
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 615　　 -38.5　　　 76200
32. <2631> ＭＸナスダク　　　 582　　 -50.7　　　 33410
33. <1478> ｉＳ高配当　　　　 574　　 856.7　　　　5081
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 548　　 -14.1　　　 64360
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 539　　　36.8　　　 29065
36. <2244> ＧＸＵテック　　　 504　　　65.2　　　　3525
37. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 494　　　 3.8　　　 74490
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 494　　　42.8　　　　1091
39. <1328> 野村金連動　　　　 456　　　73.4　　　 17290
40. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 417　　 -67.7　　　 400.0
41. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 410　　　88.1　　　　　86
42. <1308> 上場東証指数　　　 390　　 -41.0　　　　4048
43. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 383　　　28.1　　　 314.3
44. <282A> ＧＸ半導１０　　　 375　　　 7.8　　　　2261
45. <2516> 東証グロース　　　 366　　　82.1　　　 635.0
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 356　　 -12.5　　　 122.6
47. <1580> 日経ベア　　　　　 353　　 136.9　　　 865.1
48. <1398> ＳＭＤリート　　　 352　　 -65.3　　　1888.5
49. <2638> ＧＸロボ日株　　　 339　　 -10.6　　　　2850
50. <2033> コスピブル　　　　 304　　　 7.0　　　106250
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース