【ヴィクトリアマイル／データ攻略】エンブロイダリーとカムニャックの「買い or 消し」　GI馬2頭で「0.1.1.17」“勝率ゼロ”は

今週は東京競馬場でヴィクトリアマイル（芝1600m）が行われる。上半期のマイル女王を決める舞台に精鋭18頭が集結した。

ここでは、過去10年からカムニャックとエンブロイダリーにフォーカスしたデータを取り上げる。

■カムニャックに“10年中8年で馬券内”

昨年のオークスで桜花賞組を撃破。一躍世代の頂点に名乗りを上げたのがカムニャックだ。その後はローズSをレースレコードで勝利→秋華賞惨敗→阪神牝馬S2着とジェットコースターのような戦績を歩むなか、データはどのようなジャッジを下したのか？

・直近1年以内に左回りの重賞を勝利→10年中8年で馬券内

ストレイトガールやソングラインなど人気盲点の実績馬もこれに該当し好走。とりわけヴィクトリアマイルと同じ春の東京芝での勝利実績は評価を上げるべき項目となっている。

カムニャックについて補足すると、直線急坂コースは【4.1.0.1】と抜群の安定感。昨春のフローラS→オークスの東京芝連勝も当然含まれており、瞬発力と坂をグイグイ駆け上がるパワーを兼ね備えた馬だ。オークス馬が挑むマイルGI制覇。実現の時は近い。

■エンブロイダリーに“勝率ゼロ”の鬼門データ

同じ4歳GI馬でも、エンブロイダリーには不安あり。前哨戦の阪神牝馬Sはカムニャックの追撃を凌いで逃げ切り勝ち。当日も1番人気が予想されるが、今回は前走着順が思わぬ障壁となる。

・前走芝1600m勝ち馬【0.1.1.17】

阪神牝馬S勝ち馬10頭が含まれているにもかかわらず、該当馬は勝利なし。前走芝1600m勝ち馬×ヴィクトリアマイルには“勝率ゼロ”の厚い壁が立ちはだかっているのだ。

なお、2016年以降の芝GIで前走逃げ切り勝ちから臨んだ牝馬は【0.3.3.53】とこちらも勝率ゼロ。仮に逃げた場合はマークが厳しくなり、控えた場合は前走と異なるスタイルに馬が戸惑うのか、パフォーマンスを上げきれていない。牝馬二冠馬が超えるべき壁は高いとの判断だ。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。