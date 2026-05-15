お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が14日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。最近の流行を知らないことを明かした。

番組のテーマは「意外と40歳いってる芸人」。

向井は「絶妙な年齢なので、最近の一番新しいトレンドを教えるっていう番組のコーナーMCとかをやらせてもらったりするんですけど、とうの昔からわからない。FRUITS ZIPPERさんと、CANDY TUNEさん？も、ニブイチでしゃべってる」と区別がついていないことを明かした。

マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）も「CUTIE STREETもありますよ」と妹分グループを紹介し、向井は「CUTIE STREETもあったら3分の1です」と語った。

向井は「“どれか当たれ！”って思いながら」と明かすと、蛍原徹は「向井でそうなの!?」と驚いた。

向井は「『かわいいだけじゃだめですか？は誰なんだよ』って言われたときに、『えーっと…』ってなる」と慌てる様子を再現すると、共演芸人から「わかる」と共感された。

野田は「アイドルがゲストで来たときにまず周りのヤジを聞くんですよ。このアイドルはなんて名前なんだろう、を待ってからヤジいきます」と告白した。

ハライチの澤部佑は「結局その場にいるゆうちゃみとか、若い子見つけて『ちょっとゆうちゃみ、教えてあげてよ』みたいな」と解決策を明かし、見届け人に座るゆうちゃみも「よく言われる」と納得した。

向井は「ごめんね、助かるのよ」と苦笑いして共感した。