本日公開『スマッシング・マシーン』主演ドウェイン・ジョンソンが挑む歴史的バトルの入場シーン解禁
本日公開のドウェイン・ジョンソンが主演する映画『スマッシング・マシーン』より、ドウェイン・ジョンソン演じるマーク・ケアーがPRIDEの試合会場に登場し、大歓声を浴びてリングに入場する本編シーンが到着した。
【動画】大沢たかお・石井慧・光浦靖子・布袋寅泰も登場！ 『スマッシング・マシーン』予告編
本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く実話。
主人公のマーク・ケアーを演じるのは、プロレスラー“ザ・ロック”として不動の人気を獲得した後、ハリウッドのトップスターに上り詰めたドウェイン・ジョンソン。2002年にHBOにて製作された同名ドキュメンタリーを鑑賞し深く感銘を受けたことから自ら映画化権獲得に動き、主演兼プロデューサーを務めている。
さらに、ケアーの恋人ドーンを演じるのは、『オッペンハイマー』で第96回アカデミー賞（R）助演女優賞にノミネートされた実力派エミリー・ブラント。ジョンソンとは、2001年のディズニー映画『ジャングル・クルーズ』での初共演以来、“パートナー”として2度目のタッグとなる。自身も問題を抱えながら、栄光からの転落に苦しむ恋人ケアーを一番そばで見守る存在として、今回もまた息の合った演技をみせている。
解禁されたのは、歴史的バトルのド派手な入場シーン。スモークの中から堂々と姿を現し、鍛え抜かれた身体で周囲の期待に応えるケアーは、「スマッシング・マシーン＝壊し屋」と呼ばれ、“霊長類ヒト科最強”と恐れられる男そのもの。“まさに今から、圧倒的な破壊力を誇るケアーが最高の試合を見せてくれる”―そんな高揚感を感じるシーンとなっており、リングへと向かうケアーの歩みは、試合と同時に映画への期待も最高潮に高めてくれる。
ベニー・サフディ監督は本作でリアルな格闘技シーンを撮影するにあたり「重視したのは、ドウェインの肉体を2000年頃のファイターのようにすることでした。今と当時ではファイターたちの体型が大きく異なるからです。なので私は早い段階からドウェインに「もっと“パンプアップ”してほしい。大きくではなく、膨らませる感じで」と言っていました。彼はすぐに理解し、本気で取り組んでくれた」と明かしており、ドウェインと共に肉体改造に取り組んだそう。当時のケアーの体格を研究し、鍛え抜いて変貌したドウェインの肉体美も見どころだ。
「リングの作り込みからロッカールームに置かれたポカリに至るまで、丹念に、誠心誠意を込めて作り込みました。当時はタングステンの電球を使っていたという情報をもとにその電球を実際に使ったりして。僕自身も格闘技ファンなので、正真正銘のPRIDEを再現したつもりです」とサフディ監督が自信をのぞかせ、こだわり抜いて再現されたPRIDEのリングに立つ二人の男。
マーク・ケアーと対するのは、“北の最終兵器”の名を轟かせたウクライナ出身のイゴール・ボブチャンチン。本編では、同国出身でヘビー級史上初の4団体統一王者となったプロボクサーのオレクサンドル・ウシクが演じている。解説者から「歴史的バトル」と紹介されるほどの強敵と相対するその瞬間、無敗を誇るケアーは何を想うのか―。
レフェリーの合図をきっかけに、いま、試合開始のゴングが鳴り響く…。ケアーにとっての大勝負となる試合の結末とは？
映画『スマッシング・マシーン』は、公開中。
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本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く実話。
さらに、ケアーの恋人ドーンを演じるのは、『オッペンハイマー』で第96回アカデミー賞（R）助演女優賞にノミネートされた実力派エミリー・ブラント。ジョンソンとは、2001年のディズニー映画『ジャングル・クルーズ』での初共演以来、“パートナー”として2度目のタッグとなる。自身も問題を抱えながら、栄光からの転落に苦しむ恋人ケアーを一番そばで見守る存在として、今回もまた息の合った演技をみせている。
解禁されたのは、歴史的バトルのド派手な入場シーン。スモークの中から堂々と姿を現し、鍛え抜かれた身体で周囲の期待に応えるケアーは、「スマッシング・マシーン＝壊し屋」と呼ばれ、“霊長類ヒト科最強”と恐れられる男そのもの。“まさに今から、圧倒的な破壊力を誇るケアーが最高の試合を見せてくれる”―そんな高揚感を感じるシーンとなっており、リングへと向かうケアーの歩みは、試合と同時に映画への期待も最高潮に高めてくれる。
ベニー・サフディ監督は本作でリアルな格闘技シーンを撮影するにあたり「重視したのは、ドウェインの肉体を2000年頃のファイターのようにすることでした。今と当時ではファイターたちの体型が大きく異なるからです。なので私は早い段階からドウェインに「もっと“パンプアップ”してほしい。大きくではなく、膨らませる感じで」と言っていました。彼はすぐに理解し、本気で取り組んでくれた」と明かしており、ドウェインと共に肉体改造に取り組んだそう。当時のケアーの体格を研究し、鍛え抜いて変貌したドウェインの肉体美も見どころだ。
「リングの作り込みからロッカールームに置かれたポカリに至るまで、丹念に、誠心誠意を込めて作り込みました。当時はタングステンの電球を使っていたという情報をもとにその電球を実際に使ったりして。僕自身も格闘技ファンなので、正真正銘のPRIDEを再現したつもりです」とサフディ監督が自信をのぞかせ、こだわり抜いて再現されたPRIDEのリングに立つ二人の男。
マーク・ケアーと対するのは、“北の最終兵器”の名を轟かせたウクライナ出身のイゴール・ボブチャンチン。本編では、同国出身でヘビー級史上初の4団体統一王者となったプロボクサーのオレクサンドル・ウシクが演じている。解説者から「歴史的バトル」と紹介されるほどの強敵と相対するその瞬間、無敗を誇るケアーは何を想うのか―。
レフェリーの合図をきっかけに、いま、試合開始のゴングが鳴り響く…。ケアーにとっての大勝負となる試合の結末とは？
映画『スマッシング・マシーン』は、公開中。