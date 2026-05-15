往年の名スターと対面

サッカー日本代表は、来月11日に開幕する北中米ワールドカップで史上初のベスト8進出以上を目指す。15日にはメンバー発表が控える中、Jリーグクラブの投稿が話題に。森保一監督がある人物と対面した場面に反響が広がっている。

森保監督が訪れたのは、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアム。隣に佇んでいたのはかつての戦友であるドラガン・ストイコビッチ氏だった。世界的な名手で、J助っ人として日本を沸かせたレジェンドとの久々の対面に満面の笑みで応じた。

2人は歩み寄り熱い抱擁。ストイコビッチ氏は「同じ時代にプレーしましたね」と英語で語りかけ、森保監督は「おーすごい嬉しい。広島のときに」と現役時代の対戦を懐かしんだ。ストイコビッチ氏は「グッドラック！ワールドカップ。頑張って！」とエールを送り、森保監督も「頑張ります。楽しみにしてます」と決意を口にした。

名古屋グランパスの公式インスタグラムで実際の映像が公開。コメント欄には「うわーステキ!!」「ピクシーいくつになってもかっこいいすね…」「ピクシー最高！」「ピクシーにプレーヤー時代を覚えられてて嬉しそうなポイチかわいい」との声が寄せられ、熱い視線が注がれていた。

現在61歳のストイコビッチ氏は現役時代、名古屋で数々の伝説的なプレーを披露し、天皇杯優勝などに貢献。引退後も名古屋の監督として2010年にJ1初優勝に導いた。



（THE ANSWER編集部）