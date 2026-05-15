６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯の日本代表メンバー発表会見が１５日午後２時から行われる。これまでも数々のドラマが生まれてきた運命の１日。８大会連続８度目のＷ杯出場となる日本代表のメンバー２６人が決定する。過去７大会のＷ杯代表メンバー発表を振り返る。

◆日本の過去のＷ杯代表発表

▼９８年フランス 岡田武史監督は２５人が参加したスイスでの事前合宿でＦＷ三浦知良、ＭＦ北澤豪、ＤＦ市川大祐の３人を宿舎部屋に呼び、落選を通告。直後に練習グラウンドで発表会見を行う。「外れるのはカズ、三浦カズ…」の発言が話題に。（１次Ｌ）

▼０２年日韓 トルシエ監督はフランス―ベルギー戦視察でパリ郊外の自宅におり、発表３０分前にメンバーを日本協会側に通達。協会の強化推進本部・木之本興三副本部長が２３人を読み上げた。ＭＦ中村俊輔がまさかの落選。ベテランのＦＷ中山雅史、ＤＦ秋田豊がサプライズ選出。（１６強）

▼０６年ドイツ ジーコ監督の発表まで、会見に同席した日本協会・川淵キャプテン、通訳らもメンバーを知らされていなかった。「ヤナギサワ、タマダ…ムァキ」と最後の２３人目にＦＷ巻誠一郎の名前を告げた。エース格だった久保竜彦は腰痛を懸念され、驚きの落選。（１次Ｌ）

▼１０年南ア 岡田武史監督が２３人を読み上げ。負傷の影響で同年公式戦で出場のなかったＧＫ川口能活がサプライズでメンバー入り。指揮官は「表現は悪いかもしれないが、ハエがたかるように何度も何度もチャレンジする」と発言し、守備的な戦いを示唆。（１６強）

▼１４年ブラジル ザッケローニ監督が２３人を読み上げ。同体制で出場わずか１試合だったＦＷ大久保嘉人がサプライズ選出された。負傷の影響で招集が危ぶまれていたＤＦ内田篤人、ＭＦ長谷部誠らもメンバー入り。（１次Ｌ）

▼１８年ロシア 西野朗監督が２３人を読み上げ。直前の活動から年齢の若い順にリオ五輪世代の３人（ＭＦ井手口陽介、ＭＦ三竿健斗、ＦＷ浅野拓磨）が落選。ハリルホジッチ氏の電撃解任から間もないチームとあって経験値を重視し、平均年齢は過去最高の２８・１７歳となった。（１６強）

▼２２年カタール 森保一監督はＧＫ３人を読み上げた後、フィールドプレーヤーはポジションごとではなく、異例の年齢順で発表。エース的存在で選出が確実視されていたＦＷ大迫勇也がまさかの落選となり、前年の東京五輪メンバーから１０人を選出。２６人中１９人が初Ｗ杯の若手の勢いを買った選考になった。