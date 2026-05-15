自治体指定のごみ袋が、各地で品薄になっています。

愛知県江南市は、「市販のごみ袋でもいい」という臨時措置を始めました。

自治体指定ごみ袋が品薄になっていることについて、名古屋市の広沢一郎市長は、13日の定例会見でこう話しました。

「品薄が起きているのは『念のため多めに買っておこうか』という需要なのかなと。一応、供給自体は滞っていないので、一時的なものであろうと思います。緊急に何か手を打たなければいけないという状況ではない」

愛知・江南市のスーパーはGWから品薄に

愛知県江南市のスーパー「トップワン江南店」では14日、指定ごみ袋の棚に1枚もありませんでした。

Q.いつごろから？

「ゴールデンウィーク初めの4月29日ぐらいからなくなり始めた」(トップワン江南店 水上健一 店長)

Q.どのような対策を？

「ごみ袋の入荷状況をインスタグラムでお知らせするようにした」(水上店長)

江南市指定の可燃ごみ袋は、4月下旬から市内のスーパーやドラッグストアで品薄や欠品状態が続いているといいます。

「トップワン江南店」では、12日から完全に入荷が止まったといいます。

在庫不足に買いだめが重なったか

こうした状況を受け、江南市は6月30日までの間、指定以外のごみ袋でも代用できる臨時措置を始めました。

Q.指定ごみ袋以外でもごみ出しを可能とした経緯は？

「例年4～5月は、前年度の在庫を各店舗で販売している。今年度は、前年度末の在庫が少なかったことや、中東情勢により『原材料がなくてごみ袋が作れない』という報道が関東でされた。そういったことを不安視する人が『在庫があるうちに買っておこうかな』と、過度な購入が発生したのではないか」(江南市 環境課 中山英樹 課長)

Q.在庫が少ないところに買いだめが重なったということで、原材料がないから品薄になったということではない？

「製造元に確認したところ、今年度の契約分の原材料は確保していて、製造は順調に進んでいる。できあがったものから順次先出しして納品していただいている状況」(中山課長)

「6月中には安定的に納品できる」

江南市によると、指定可燃ごみ袋の製造業者からは「6月中には各店舗へ安定的に納品できる」と伝えられたことで、臨時措置の期間を6月末までとしたということです。

この臨時措置で、指定のごみ袋の代わりに使えるのは、透明または中身の見える半透明のビニール袋で、容量は35リットルまで。

一方で、他の自治体の指定可燃ごみ袋や紙袋、段ボール、中身の見えない黒色などのビニール袋は使用できません。

Q.あせって買いだめする必要はないということですよね？

「今後についても、順次店頭に並べられるよう納品を早めるなどの対応をしていくので、いましばらくお待ちいただくようお願いします」(中山課長)