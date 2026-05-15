「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島カープ・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁で開かれた。

起訴状によると２０２５年１２月１６日ごろ、医療以外の用途で若干量を自宅で使った疑い。同日に任意同行を受け尿検査でエトミデートの陽性反応が出た。

初公判の一般傍聴券は抽選で配布された。４６席の傍聴券に対し、５００人超が集結した。羽月被告は午前１１時の開廷を前に黒髪にマスク、深緑ネクタイ姿で広島地裁へ入った。カープグッズを身につけて傍聴席に入る人の姿もあった。

羽月被告はプロ７年目の２５年は代走の切り札として７４試合に出場し、リーグ５位タイ、チーム最多１７盗塁を記録。勝負の行方を左右する走塁でチームに貢献する試合もあった。課題の打撃でも打率２割９分５厘と好成績を残した。春季キャンプは２軍スタートが決まっていたが、今季もスーパーサブとして期待されていた中でキャンプ直前の１月２７日に逮捕。球団には任意同行されたことを報告していなかった。逮捕翌日に、球団は「野球活動停止」の処分を決定。２月１７日に起訴。同２４日に球団が「契約解除」とした。

◆羽月被告のこれまで

▼２０２５年１２月１６日 １１０番通報を受けた広島県警から任意同行を求められ、尿検査でエトミデートの陽性反応

▼２０２６年１月２７日 医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕

▼２８日 球団が「野球活動停止」の処分を決定。

▼２９日 広島地検に身柄送検

▼３０日 広島県警がマツダスタジアムと大野屋内総合練習場を家宅捜索

▼２月６日 エトミデート使用を認める趣旨の供述を始めたことが明らかに

▼１７日 広島地検が医薬品医療機器法違反の罪で起訴

▼１８日 広島市内の留置施設から保釈

▼２４日 球団が「契約解除」の処分を決定

◆羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日、宮崎市生まれ。２６歳。鹿児島・神村学園高では２年夏に甲子園出場。１８年のドラフト７位で広島入り。１６８センチ、７３キロ。右投左打。通算２７７試合、打率２割４分３厘、１本塁打、３４打点、５１盗塁。