明日16日から19日にかけて、広く晴れて、気温が上がるでしょう。30℃以上の真夏日の地点が増える予想です。20日からは曇りや雨の日が多くなるでしょう。真夏日の地点は減少しますが、湿度が高く、ムシムシしそうです。

1週目 晴れて気温上昇 30℃以上の地点が増加

明日16日(土)から19日(火)にかけて、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。全国的に晴れて、気温が平年を上回ります。九州から関東にかけて、30℃以上の真夏日の地点が増加して、仙台をはじめ東北でも30℃くらいまで上がる所がありそうです。広い範囲で、今年これまでで一番の暑さとなるでしょう。特に土日は、屋外のレジャーをご予定の方が多いと思いますが、熱中症に注意が必要です。ノドが渇く前に、意識的に水分を補給し、時間を決めて休憩をとるようにしてください。





20日(水)以降は前線や低気圧の影響を受けるため、曇りや雨となるでしょう。暑さは落ち着いて、21日(木)は関東以西でも半袖では少しヒンヤリと感じられる所が多くなりそうです。

2週目 曇りや雨でも気温は高め

この期間は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすくなります。

23日(土)から25日(月)にかけて、広く雨が降る見込みです。26日(火)は天気が回復に向かい、27日(水)と28日(木)は晴れのエリアが広がるでしょう。



気温は、全国的に平年並みか高い予想です。関東から九州にかけて、雨でも広く25℃を超えて、東北でも汗ばむくらいの所が多いでしょう。30℃を超えるような所はなさそうですが、湿度が高く、蒸し暑くなりそうです。適切にエアコンを使うなど、無理のないようにお過ごしください。食品の管理にも、気を配ると良さそうです。