来週の初めにかけて真夏日地点増加 熱中症注意 20日頃から曇りや雨に 2週間天気
明日16日から19日にかけて、広く晴れて、気温が上がるでしょう。30℃以上の真夏日の地点が増える予想です。20日からは曇りや雨の日が多くなるでしょう。真夏日の地点は減少しますが、湿度が高く、ムシムシしそうです。
1週目 晴れて気温上昇 30℃以上の地点が増加
明日16日(土)から19日(火)にかけて、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。全国的に晴れて、気温が平年を上回ります。九州から関東にかけて、30℃以上の真夏日の地点が増加して、仙台をはじめ東北でも30℃くらいまで上がる所がありそうです。広い範囲で、今年これまでで一番の暑さとなるでしょう。特に土日は、屋外のレジャーをご予定の方が多いと思いますが、熱中症に注意が必要です。ノドが渇く前に、意識的に水分を補給し、時間を決めて休憩をとるようにしてください。
2週目 曇りや雨でも気温は高め
この期間は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすくなります。
23日(土)から25日(月)にかけて、広く雨が降る見込みです。26日(火)は天気が回復に向かい、27日(水)と28日(木)は晴れのエリアが広がるでしょう。
気温は、全国的に平年並みか高い予想です。関東から九州にかけて、雨でも広く25℃を超えて、東北でも汗ばむくらいの所が多いでしょう。30℃を超えるような所はなさそうですが、湿度が高く、蒸し暑くなりそうです。適切にエアコンを使うなど、無理のないようにお過ごしください。食品の管理にも、気を配ると良さそうです。