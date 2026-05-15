日本代表がW杯で着用するGKユニに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は日本代表がW杯本大会で着用するGKユニフォームに注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。日本代表のゴールキーパーユニフォームには、仏教で釈迦を守護する神とされる「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用した。ピッチ最後方からチームを支えゴールを守るGKの勇姿を重ね合わせた、大胆かつ力強いデザインとなっている。

「その個性的なグラフィックから日本代表が初めて出場した1998年フランス大会のGKユニフォーム（川口能活が着用）を彷彿とさせる」と、ともさんは言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）