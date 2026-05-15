文化放送、W杯日本代表の全試合を実況中継へ 初戦・第2戦の解説は福田正博【コメント全文】
文化放送では、6月よりカナダ・メキシコ・アメリカの3ヶ国で共同開催される「FIFAワールドカップ2026」において、サッカー日本代表が出場する全試合を、地上波ラジオにて実況中継する。グループリーグ突破の鍵を握る重要な第1戦・第2戦の解説には、元日本代表で“ミスター・レッズ”の愛称で親しまれる福田正博が決定した。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の北米3ヶ国による史上初の共同開催となる今大会は、出場枠が従来の32から48へと大幅に拡大。広大な北米大陸を舞台に、時差や長距離移動といった過酷な条件のもと、強豪国との対戦はもちろん、各大陸の激戦を勝ち抜いた未知の強敵たちとの熱戦が繰り広げられる。
森保一監督のもと、欧州主要リーグで主軸を担う選手たちが集う日本代表。前回大会の悔しさを糧に「最高の景色」を目指すサムライブルーの挑戦に、日本中から熱い視線が注がれている。日本中が注目する初戦、そして続く勝負の第2戦。文化放送では、日本代表の魂を知る福田の鋭い戦術眼に基づく解説と、同局アナウンサーの情熱あふれる実況で、ピッチ上の熱気を余すところなく伝える。
15日午後2時から予定の「FIFAワールドカップ2026 メンバー発表会見」の模様は、『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（月〜金 前11：30）内で中継される。
【福田正博】
日本代表がどんな試合をして、どこまで勝ち進んでいくのか、期待しかありません。森保監督とは、日本代表で共に戦ってきた仲間でもあり、心から応援しています。日本代表監督として、どんなメンバーで戦い、どのような采配をするのか、今からワクワクしていますし、1試合でも多く戦い、1つでも先に進んでもらいたいと思っています。リスナーの皆様も一緒に、盛り上がりましょう！
■番組名：『文化放送スポーツスペシャル FIFAワールドカップ2026 実況中継』
■放送日時：
【第1戦】 オランダvs日本 6月15日（月） 午前4時45分〜7時15分（最大延長7時30分）
【第2戦】 チュニジアvs日本 6月21日（日） 昼12時40分〜午後3時15分（最大延長3時30分）
■解説： 第1戦・第2戦 福田正博 （元サッカー日本代表／サッカー解説者）
※以降の中継日時、解説・実況など詳細は、文化放送の番組やホームページ、公式X等にて順次発表。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の北米3ヶ国による史上初の共同開催となる今大会は、出場枠が従来の32から48へと大幅に拡大。広大な北米大陸を舞台に、時差や長距離移動といった過酷な条件のもと、強豪国との対戦はもちろん、各大陸の激戦を勝ち抜いた未知の強敵たちとの熱戦が繰り広げられる。
15日午後2時から予定の「FIFAワールドカップ2026 メンバー発表会見」の模様は、『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（月〜金 前11：30）内で中継される。
【福田正博】
日本代表がどんな試合をして、どこまで勝ち進んでいくのか、期待しかありません。森保監督とは、日本代表で共に戦ってきた仲間でもあり、心から応援しています。日本代表監督として、どんなメンバーで戦い、どのような采配をするのか、今からワクワクしていますし、1試合でも多く戦い、1つでも先に進んでもらいたいと思っています。リスナーの皆様も一緒に、盛り上がりましょう！
■番組名：『文化放送スポーツスペシャル FIFAワールドカップ2026 実況中継』
■放送日時：
【第1戦】 オランダvs日本 6月15日（月） 午前4時45分〜7時15分（最大延長7時30分）
【第2戦】 チュニジアvs日本 6月21日（日） 昼12時40分〜午後3時15分（最大延長3時30分）
■解説： 第1戦・第2戦 福田正博 （元サッカー日本代表／サッカー解説者）
※以降の中継日時、解説・実況など詳細は、文化放送の番組やホームページ、公式X等にて順次発表。