ニッポン放送、W杯「日本×スウェーデン」実況生中継
ニッポン放送では、日本時間の6月26日午前8時にキックオフとなる、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで開催される「FIFAワールドカップ2026TM」の「日本×スウェーデン戦」を実況生中継することが決定した。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
日本時間の6月12日に開幕する今大会は、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催で行われ、過去最多の48ヶ国が参加する。8大会連続8回目の出場となる日本代表は、12のグループに分かれる「グループステージ」において、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同じ「グループF」に入る。
ニッポン放送が中継するスウェーデン戦は、日本代表にとって「グループステージ」最終戦となり、大きな注目を集める一戦となる。これまでの最高成績「ベスト16」の突破を目指す森保ジャパンの熱い戦いをニッポン放送が届ける。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
日本時間の6月12日に開幕する今大会は、史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催で行われ、過去最多の48ヶ国が参加する。8大会連続8回目の出場となる日本代表は、12のグループに分かれる「グループステージ」において、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同じ「グループF」に入る。
ニッポン放送が中継するスウェーデン戦は、日本代表にとって「グループステージ」最終戦となり、大きな注目を集める一戦となる。これまでの最高成績「ベスト16」の突破を目指す森保ジャパンの熱い戦いをニッポン放送が届ける。