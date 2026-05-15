実業家・桑田龍征氏（40）が15日までに配信されたABEMA「恋愛病院 男子メンバー大集合&反省会トーク！」にゲスト出演。カップル成立後の行方について赤裸々告白した。

「恋愛病院」は政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。

桑田氏は元人気グラビアアイドルの辰巳奈都子とカップルが成立。この番組では桑田氏と辰巳の恋愛の行方が話題となった。

桑田氏は「それ以来、会えてないんですよ」と撮影した12月以来、約5カ月間会えてないと衝撃の告白。「LINE交換して、LINEはちょくちょくしてます」と説明しながら、旅好きの辰巳からの返信は遅いため「男の人が必ずしも必要じゃなさそうな人生には見えてるんですよね」と分析した。

「あの2泊3日で僕もなっちゃんに対して興味を持って接しました。今のところ接点を持ててなくて、これをきっかけに連絡してみようと思います」と意気込みながら、3日前に送ったご飯に誘うLINEの返信がまだ来てないと明かした。「今のところ…未読」と苦笑いすると、スタジオの笑いを誘った。

番組終盤に「なっちゃんから返信が来ました！」と報告すると、スタジオが大盛り上がりに。桑田氏は「デート動画を撮影しようよ」と送ったといい、辰巳から「撮りましょう！」と返信がきたという。これには高橋弘樹プロデューサーは「俺が撮りに行く！」とデート実現に期待した。