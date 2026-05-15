佐藤隆太、約35年前の私物を息子が継承 “球場ショット”に反響「素敵すぎるっ!!」「耳の形から後ろ姿そっくり」
俳優の佐藤隆太（46）が13日、自身のインスタグラムを更新。息子と神宮球場で行われた「ヤクルト対阪神」戦を観戦したことを報告し、35年の時を超えた“受け継がれる宝物”のエピソードに感動の声が広がっている。
【写真】「後ろ姿そっくり」佐藤隆太の“はっぴ”を継承した息子の“球場ショット”
佐藤は「息子と男2人で」と切り出し、自身が約35年前に着用していたという阪神タイガースのはっぴを、現在は息子が羽織って応援している姿を公開。何度も処分を考えたことがあったというが、「この半被を着て神宮球場で観戦した当時の景色が鮮明に残っていて、どこか宝物の様なモノになってしまっていた」と、捨てられずに大切に保管していた当時の想いを吐露した。
喜んで袖を通した息子の姿に、「カッチョイイね！クールだね！」「取っておいて良かった」と感無量の様子でつづっている。
試合は惜しくもタイガースが敗れたものの、佐藤にとっては「間違いなく“モノ”以上の、宝物の“思い出”になった」と断言。さらに投稿では、球場で出会ったファンへの感謝も明かされた。
親子2ショットを撮影してくれた女性や、息子にステッカーを贈ってくれた男性、プライベートに配慮し握手だけで笑顔を見せてくれた家族連れなど、周囲の温かい振る舞いに触れ、「帰り道に『明日は試合ないの？』と息子が興奮しながら質問してくる程楽しめたのは、そういった、球場での“僕以外の”あたたかい大人の皆さんとの関わりだったり、優しさを頂けたからこそ」と深く感謝。「届いてくれるといいな…本当にありがとうございました！」と呼びかけている。
この投稿に、コメント欄には「素敵すぎるっ!!」「後ろ姿そっくり」「息子さん耳の形から後ろ姿そっくりですね」「素晴らしき英才教育」「優しい世界ですね」などの反響が寄せられていた。
【写真】「後ろ姿そっくり」佐藤隆太の“はっぴ”を継承した息子の“球場ショット”
佐藤は「息子と男2人で」と切り出し、自身が約35年前に着用していたという阪神タイガースのはっぴを、現在は息子が羽織って応援している姿を公開。何度も処分を考えたことがあったというが、「この半被を着て神宮球場で観戦した当時の景色が鮮明に残っていて、どこか宝物の様なモノになってしまっていた」と、捨てられずに大切に保管していた当時の想いを吐露した。
試合は惜しくもタイガースが敗れたものの、佐藤にとっては「間違いなく“モノ”以上の、宝物の“思い出”になった」と断言。さらに投稿では、球場で出会ったファンへの感謝も明かされた。
親子2ショットを撮影してくれた女性や、息子にステッカーを贈ってくれた男性、プライベートに配慮し握手だけで笑顔を見せてくれた家族連れなど、周囲の温かい振る舞いに触れ、「帰り道に『明日は試合ないの？』と息子が興奮しながら質問してくる程楽しめたのは、そういった、球場での“僕以外の”あたたかい大人の皆さんとの関わりだったり、優しさを頂けたからこそ」と深く感謝。「届いてくれるといいな…本当にありがとうございました！」と呼びかけている。
この投稿に、コメント欄には「素敵すぎるっ!!」「後ろ姿そっくり」「息子さん耳の形から後ろ姿そっくりですね」「素晴らしき英才教育」「優しい世界ですね」などの反響が寄せられていた。