15日、国旗損壊罪創設に関するプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子について議論した。

【映像】西田議員「モラル法でいいんじゃないか」

終了後、西田昌司参院議員が記者団の取材に応じ、「今日、骨子案というのが示されたわけですけれども、国旗を大切にしようと、それを損壊したりすることは駄目だということは私ももちろん賛成なんですけれども、いわゆる罰則をつけてやるということがいかがなものかなという思いが私にはある」と、罰則には反対の考えを示した。

その理由について「なぜかというと、かつてヘイト法っていうのがね、私が法案を作ったんですけれども、その時もそういうことをやったらいけないというので、罰則を検討したこともあったんですが、すると罰則をつけると、どれがヘイトなのか、どういうことがヘイトスピーチになるのかということの定義が大変になってきて、わざわざそこの定義のここだったらかからないというギリギリをわざとしようとか、そういう話になっちゃうんですよ。だからむしろそういう定義はしない。その代わり罰則も（つけない）。そういうこと自体が恥ずべき行為なんだというモラル法というので、ヘイトスピーチはなってるわけですけれども、今回のもまさに国旗を損壊したりすることは日本人としていかがなものかという話ですから、そういうモラル法でいいんじゃないのかな」と説明した。

記者が会合で骨子が了承されたか質問すると「了承でなくて、いろんな意見出てますからね。表現の自由に関することも含めあるんで、もう少し意見を聞いて、また修正して、また出してみますということ」と述べた。（ABEMA NEWS）