文化放送は15日、6月から米国、カナダ、メキシコで共催される2026年FIFAワールドカップ（W杯）において、日本代表が出場する全試合を実況中継すると発表した。

グループリーグ突破のカギを握る第1戦、第2戦の解説は、元日本代表で“ミスター・レッズ”の愛称で親しまれる福田正博氏が務める。

北米3カ国による史上初の共同開催となる今大会は、出場枠が従来の32から48カ国へと拡大。各大陸の激戦を勝ち抜いた未知の強敵たちとの熱戦が繰り広げられる。森保一監督のもと、日本代表の活躍に熱い視線が注がれている。

第1戦「オランダ対日本」は6月15日午前4時45分から、第2戦「チュニジア対日本」は6月21日午後12時40分から放送。

◆福田正博氏コメント

日本代表がどんな試合をして、どこまで勝ち進んでいくのか、期待しかありません。森保監督とは、日本代表で共に戦ってきた仲間でもあり、心から応援しています。日本代表監督として、どんなメンバーで戦い、どのような采配をするのか、今からワクワクしていますし、1試合でも多く戦い、1つでも先に進んでもらいたいと思っています。リスナーの皆さまも一緒に、盛り上がりましょう！