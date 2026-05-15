ナンバープレートでお金持ちだと思う東海地方の地名ランキング！ 2位「豊田」を抑えた1位は？【2026年調査】
若葉がまぶしく輝き、絶好のドライブ日和が続くこの季節は、街を行き交う車のナンバーにもふと目が留まります。特定のエリアが持つ「富裕層が多く住む」というイメージは、全国どこへ行っても変わらぬ憧れの対象となるようです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う東海地方の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「世界的な自動車メーカーがある街なので、関連企業の社員など、高所得な人がたくさん住んでいそうだから」（30代女性／石川県）、「世界を代表する自動車メーカーの本拠地であり、そこに携わる高所得な技術者や役員、関連企業の経営者が多く住んでいるからです。街を走る車も、最新鋭の車種や高グレードの車が非常に多く、モノづくりで成功した実利的な富裕層のイメージが強いからです」（30代男性／愛知県）、「トヨタ自動車の本社があるから」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「東海地方で見ても、やはり名古屋かなと思います。1番物価も高く、人もお金も集まる場所で、そこに住んでる・車を買える＝お金持ちかなと思います」（20代女性／愛知県）、「自動車産業をはじめとした大企業の本拠地が多く、経済力の高い地域として知られており、高級車の保有率も高い印象があるため、ナンバープレートからも裕福さを感じやすいため」（30代男性／埼玉県）、「全国的に有名な地域なので、この辺りで生活する家庭は、とても裕福だと感じています」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う東海地方の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：豊田（愛知県）／36票2位に選ばれたのは、愛知県の「豊田」です。世界的な自動車メーカーであるトヨタ自動車の本拠地として知られ、豊かな財政力を誇る自治体でもあります。市内には高級住宅街が点在し、産業の発展と生活の豊かさが両立しています。車産業の聖地であることから、手入れの行き届いた高級車が走るイメージが定着しています。
回答者からは「世界的な自動車メーカーがある街なので、関連企業の社員など、高所得な人がたくさん住んでいそうだから」（30代女性／石川県）、「世界を代表する自動車メーカーの本拠地であり、そこに携わる高所得な技術者や役員、関連企業の経営者が多く住んでいるからです。街を走る車も、最新鋭の車種や高グレードの車が非常に多く、モノづくりで成功した実利的な富裕層のイメージが強いからです」（30代男性／愛知県）、「トヨタ自動車の本社があるから」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：名古屋（愛知県）／164票1位に輝いたのは、愛知県の「名古屋」でした。中京圏の経済をけん引する巨大都市であり、独自の華やかな文化を築いてきました。名古屋市内には歴史ある富裕層エリアや高層タワーマンションが立ち並び、きらびやかな高級車が走る光景は日常の一部。圧倒的な票数は、大都市としての地位と、そこから生じる富のイメージの強さを物語っています。
回答者からは「東海地方で見ても、やはり名古屋かなと思います。1番物価も高く、人もお金も集まる場所で、そこに住んでる・車を買える＝お金持ちかなと思います」（20代女性／愛知県）、「自動車産業をはじめとした大企業の本拠地が多く、経済力の高い地域として知られており、高級車の保有率も高い印象があるため、ナンバープレートからも裕福さを感じやすいため」（30代男性／埼玉県）、「全国的に有名な地域なので、この辺りで生活する家庭は、とても裕福だと感じています」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)