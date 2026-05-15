ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、5月14日から、「B−Share 18V 充電式グランドトリマー」をコメリパワー、コメリハード＆グリーン、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で5月14日から販売を開始した（一部店舗を除く）。

夏雑草の全盛期を前に、コメリオリジナルブランドのバッテリーシェアシリーズ「B−Share」から、18V充電式グランドトリマーが登場した。効率よく雑草を抑えたい場合は、梅雨明け直後のタイミング、爆発的に伸びる直前で刈るのが理想的とのこと。



「B−Share 充電式草刈機グランドトリマー BS18VGT」

同製品は、家庭での草刈り作業における「刃が跳ね返るのが怖い」「操作が難しそう」といった不安を解消する、新しい発想の草刈機となっている。最大の特徴は、従来の「回転刃」ではなく、バリカンやヘッジトリマーに近い構造を採用し、キックバック（跳ね返り）の心配がないという。初心者の人でも、安心・安全に庭の手入れができる一台として開発された。また、従来の草刈機のように本体を持ち上げる必要がなく、補助輪付きで掃除機のように動かすだけでスムーズに草刈や芝刈ができる。

［小売価格］1万7800円（税込）

［発売日］5月14日（木）

コメリ＝https://www.komeri.bit.or.jp