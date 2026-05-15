菓子専門店「シャトレーゼ」を国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国163店舗（5月13日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、レモンの魅力をまるごとぎゅっと詰め込んだ、初夏にぴったりの「レモンスイーツ」を、全国のシャトレーゼで5月15日から期間限定販売する。

「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」は、レモンとはちみつを組み合わせた、重なる食感が楽しいクレープケーキ。バニラがやさしく香るクレープ皮に、瀬戸内レモンを使用したレモンクリームやレモン果皮砂糖漬け入りレモンカード、はちみつクリーム、スポンジを重ねた。爽やかなレモンの酸味とはちみつのやさしい甘みが調和した味わいに、キャラメルシュガーチップのカリカリ食感がアクセントになっている。



「瀬戸内レモンモンブラン」

「瀬戸内レモンモンブラン」は、レモンをたっぷり使用した、爽やかな味わいのモンブラン。紅茶シロップをしみこませたダコワーズに、瀬戸内レモンピール入りの洋酒香るホイップクリームと、濃厚なレモンカードを合わせ、瀬戸内レモンクリームを絞った。ひと口ごとに、レモンの甘酸っぱさとほろ苦さが広がり、瀬戸内レモンの豊かな風味を存分に楽しめる。



「レモンのフロマージュスフレ」

「レモンのフロマージュスフレ」は、人気のスフレチーズケーキに、相性の良いレモンを合わせた、初夏におすすめのチーズケーキ。フランス産クリームチーズを使用した、ふわっと溶けるような食感のスフレチーズに、コクのあるチーズクリーム、爽やかなレモンゼリー、酸味をきかせた瀬戸内レモンソースを合わせた。チーズのまろやかなコクと、レモンの爽やかな酸味が重なり合う、軽やかなくちどけを楽しめる。

［小売価格］

瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ：453円

瀬戸内レモンモンブラン：421円

レモンのフロマージュスフレ：399円

（すべて税込）

［発売日］5月15日（金）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp/ec/default.aspx