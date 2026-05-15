セイコーウオッチは、＜セイコー プロスペックス＞から、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を、6月10日から発売する。「キャリバー6R55」を搭載したモデルが全世界4000本限定、「キャリバー4R35」を搭載したモデルが全世界9999本限定となる。

セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に、「服部時計店（現セイコーグループ）」を創業した。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に大きく寄与した。

1960年代に入ると、世界初や国産初となる製品を次々に発表。1964年には国産初の機械式クロノグラフを、続く1965年には国産初のダイバーズウオッチを発売した。さらに1969年には世界初となるクオーツ腕時計を世に送り出し、それと前後して海外市場へ本格的に進出するなど、様々な「革新と挑戦」を続け、現在のセイコーの礎となった。



＜セイコー プロスペックス＞ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル

同作を含むセイコー創業145周年を記念した限定モデルでは、その1960年代に制定され、時代とともに磨き上げられて現在に至る「セイコー・ブルー」から着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用している。

＜セイコー プロスペックス＞は、ダイビングやスポーツ競技、登山などの正確なタイムマネジメントを必要とするアクティビティを楽しむための信頼性と本格機能を備えた総合スポーツウオッチブランド。1965年に発売した国産初のダイバーズウオッチに端を発するセイコースポーツウオッチの歴史は、後に世界をリードするクロノグラフ開発へと発展し、現在に至るまで弛まぬ進化を続けている。そして、近年は、世界中で海洋保護活動を実施し、海の豊かさを守る取組みも行っている。





キャリバー6R55を搭載した限定モデルは、「ダイバーズ 1965 ヘリテージ」のモデルをベースにしている。セイコーのダイバーズウオッチの歴史は、1965年に誕生した国産初のダイバーズウオッチに端を発している。1965年以来、セイコーは、その安全性、信頼性、使いやすさから、世界中のプロフェッショナルやスポーツ愛好家から支持されるダイバーズウオッチを数多く生み出してきた。セイコーのダイバーズウオッチの原点を現代に受け継ぐ「ダイバーズ 1965 ヘリテージ」は、操作性を考慮して導き出された王道のデザインと、300m空気潜水用防水、約72時間の長いパワーリザーブを併せ持つ、高い機能性が特徴となっている。爽やかなホワイトシルバーのダイヤルを採用し、ベゼルには「セイコー・ブルー」に着想を得た深みのあるブルーを採用した。





中留は、簡単な操作で最大約15mmのサイズの微調整が可能。着用した状態で中留を閉じたまま、サイドにあるボタンを両側から押すことで、長さを簡単に伸縮させることができる。調整の幅は約2.5mmずつ、6段階で行うことができる。これによって、潜水時の気圧の変化や、日常生活における腕周りの変化などにも対応ができ、常に快適な着用感を保つ。



＜セイコー プロスペックス＞メカニカル 限定モデル

キャリバー4R35を搭載した限定モデルは、大胆なケース形状をはじめとしたシャープなデザインが特徴。かん足（ラグ）には、刀でそぎ落としたかのような平面構成を強調することで、切れのあるデザインとした。さらに、ブレスレットのこまにもカット面を入れ、針やインデックスもシャープなデザインに統一することで、存在感に満ちた印象に仕上げている。





同作では「セイコー・ブルー」に通ずる深みのあるブルーとシルバーを組み合わせたベゼルを採用し、限定モデルならではの特別仕様とした。

［小売価格］

＜セイコー プロスペックス＞ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル：19万2500円

＜セイコー プロスペックス＞メカニカル 限定モデル：8万3600円

（すべて税込）

［発売日］6月10日（水）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja