「ホワイトソックス６−２ロイヤルズ」（１４日、シカゴ）

ホワイトソックスが今季最長タイの５連勝でついに貯金を１とした。村上宗隆内野手は「３番・一塁」で先発出場し、３打席連続四球を選ぶなど１打数無安打、３四球でスイープに貢献した。

１点を追う初回、２死からの第１打席で粘った末にアウトコースのボールを見極めて四球を選んだ村上。続くグリチャクの２ランで逆転に成功した。さらに三回１死一、二塁の打席でもしっかりとボールを見極めて四球を選び満塁と好機を拡大した。

ここでグリチャクが２点タイムリーを放ち、一気にロイヤルズを引き離したホワイトソックス。七回の第４打席ではランジが２球目に村上に当たりそうなフォーシームを投げてきた。辛うじて回避したが捕手も捕れない１球にスタンドからは大ブーイング。ヒヤリとするシーンだっただけに、ファンの怒りも爆発した。

投げては前ＤｅＮＡのケイが七回途中２失点の好投で試合を作り３勝目。リリーフ陣もロイヤルズの反撃を抑えて逃げ切り、スイープだ。試合後、村上はフィールドでナインと抱き合いながら喜びを分かち合った。

これでホワイトソックスは今季２度目、最長タイの５連勝。貯金を「１」とした。次カードは鈴木誠也外野手、今永昇太投手が所属するカブスとのシカゴ対決３連戦。首位・ガーディアンズ追走へ、３年連続１００敗超を喫した球団が大変貌を遂げ、勢いに乗っている。